Người phụ nữ cầm dao tấn công y tá khiến bệnh viện náo loạn: Clip hiện trường gây sốc

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ, khi đó đang được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần, liên tục vung dao và tìm cách đâm ba nhân viên tại Bệnh viện ESE Francisco Valderrama, Turbo, miền bắc Colombia.

Trước tình huống nguy hiểm, các nhân viên phải liên tục lùi lại để tránh bị tấn công. Tuy nhiên, người bệnh vẫn kích động và tiếp tục lao về phía họ. Cô được cho là đã dùng dao tấn công vào mặt một nữ nhân viên.

Một nhân viên sau đó nhanh chóng giữ chặt cổ tay người phụ nữ nhằm khống chế hung khí, trong khi người khác mang ghế đến hỗ trợ. Dù vậy, bệnh nhân vẫn vùng vẫy dữ dội để thoát ra và dường như còn đấm vào mặt một nhân viên trong lúc giằng co.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/11 tại khoa cấp cứu của bệnh viện, khiến cả 3 nhân viên trở thành nạn nhân và bị thương.

Lực lượng bảo vệ buộc phải vào cuộc, phối hợp khống chế người phụ nữ nhằm ngăn cô tiếp tục tấn công, gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và những bệnh nhân khác trong bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện ESE.

Giám đốc bệnh viện, ông Cuesta Caicedo, xác nhận người phụ nữ đã dùng dao tấn công ba nhân viên, khiến họ bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Lực lượng bảo vệ buộc phải vào cuộc, phối hợp khống chế người phụ nữ nhằm ngăn cô tiếp tục tấn công, gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và những bệnh nhân khác trong bệnh viện.

Sau vụ việc, bệnh viện đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự có thể xảy ra.

Các nhà chức trách chưa công bố cụ thể mức độ thương tích của ba nhân viên, đồng thời cũng không làm rõ bằng cách nào người phụ nữ có thể mang dao vào bên trong bệnh viện. Qua sự việc, các quan chức khuyến cáo gia đình có người mắc bệnh tâm thần cần quan tâm, theo sát và không để họ ở một mình mà thiếu sự giám sát cần thiết.