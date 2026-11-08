Người phụ nữ cầm dao tấn công y tá khiến bệnh viện náo loạn

Đoạn clip ghi lại cho thấy người phụ nữ, người đang được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần vào thời điểm đó, đang vung dao trong không khí, cố gắng đâm 3 nhân viên tại Bệnh viện ESE Francisco Valderrama ở Turbo, miền bắc Colombia.

Các nhân viên cố gắng lùi lại để thoát khỏi bạo lực nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, dường như đã dùng dao tấn công vào mặt một người phụ nữ.

Một nhân viên đã kịp thời khống chế bệnh nhân bằng cách giữ chặt cổ tay cô ấy, trong khi một nhân viên khác mang ghế ra. Bệnh nhân tuyệt vọng để thoát ra và dường như đấm vào mặt người nhân viên.

Các nhân viên y tế bỏ chạy khỏi người phụ nữ cầm dao tại Bệnh viện ESE Francisco Valderrama ở Turbo, miền bắc Colombia. Nguồn: Bệnh viện ESE

Vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng ngày 2/11, tại khoa cấp cứu của bệnh viện. 3 nhân viên đã bị thương trong vụ việc.

Giám đốc bệnh viện Cuesta Caicedo cho biết bệnh nhân này đã "tấn công 3 nhân viên bằng dao, gây thương tích khắp cơ thể họ".

Các nhân viên bảo vệ đã phải can thiệp để khống chế người phụ nữ và ngăn cô gây hại thêm cho các nhân viên hoặc bệnh nhân khác.

Các biện pháp an ninh tăng cường đã được áp dụng tại bệnh viện sau vụ tấn công.

Các quan chức không nêu rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương hoặc giải thích làm thế nào bệnh nhân mang con dao vào tòa nhà. Họ yêu cầu gia đình của những người mắc bệnh tâm thần không nên bỏ mặc họ một mình.