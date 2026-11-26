Công an xã Tân Lợi làm việc với người phụ nữ đưa tin sai sự thật về nghi bắt cóc trẻ em.

Ngày 25/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Lợi vừa xác minh, làm rõ trường hợp một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến nghi vấn bắt cóc trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lợi phát hiện tài khoản Facebook có tên “P.N” đăng tải bài viết với nội dung hai người đàn ông có hành vi dụ dỗ, đưa một bé gái đi học tại khu vực Thạch Màng. Thông tin nhanh chóng gây lo ngại trong cộng đồng, khiến người dân chú ý đến nguy cơ bắt cóc trẻ em tại địa phương.

Ngay sau khi phát hiện bài viết, Công an xã Tân Lợi đã cử 2 cán bộ xuống địa bàn để xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định không xảy ra vụ việc nghi vấn bắt cóc trẻ em như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Tiếp tục rà soát, công an xác định chủ tài khoản Facebook nói trên là bà P.K.T., trú tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai. Người phụ nữ sau đó được mời đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến trẻ em, an ninh, trật tự cần được tiếp nhận và xác minh từ các nguồn chính thống, tránh lan truyền tin đồn gây hoang mang dư luận.

Theo Công an xã Tân Lợi, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng đối với cá nhân và từ 30-50 triệu đồng đối với tổ chức.