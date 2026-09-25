Người phụ nữ bị sét đánh khi đang đi xe máy trên đường

Chiều 25.9, UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh trúng người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 52 phút cùng ngày, khu vực vòng xuyến Hải Quan, phường Trường Vinh xuất hiện mưa dông kèm sấm sét.

Thời điểm này, nhiều người đang di chuyển bằng xe máy, ô tô trên các tuyến đường xung quanh khu vực.

Video sét đánh trúng người đi xe máy

Một đoạn video được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tia sét bất ngờ đánh xuống mặt đường, tạo vệt sáng lớn. Một phụ nữ đang điều khiển xe máy gần đó ngã xuống đường sau khi bị sét đánh.

Nạn nhân được xác định là bà H.T.H. (47 tuổi), trú tại phường Vinh Tân (cũ), nay thuộc phường Trường Vinh.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ và đưa bà H. đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tia sét đánh xuống đường

Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị bỏng ở vùng cánh tay phải, lưng và đùi. Hiện tình trạng sức khỏe không nguy kịch.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, trong ngày 25.9, khu vực Nghệ An, trong đó có địa bàn TP. Vinh (cũ), xuất hiện mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, khi đang lưu thông mà gặp mưa dông, người dân cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình có kết cấu kim loại.

Người đi xe máy nên tìm vị trí trú mưa kiên cố, không tiếp tục di chuyển khi xuất hiện sấm sét mạnh.

Đặc biệt, khi có dông sét, người dân không nên trú dưới những vật thể cao, đơn độc giữa khu vực trống trải. Việc nhanh chóng tìm nơi trú ẩn phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ bị sét đánh và những tai nạn đáng tiếc do thời tiết cực đoan gây ra.