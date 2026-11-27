Theo tạp chí PEOPLE, tại cuộc họp báo diễn ra trong tháng 11/2026, Công tố viên hạt Suffolk Ray Tierney công bố danh tính nạn nhân là Antoinette Rugg. Thời điểm bị sát hại, người phụ nữ này 26 tuổi và có một con trai 10 tuổi.

Ngày 2/4/1978, một người đàn ông đang dắt chó đi dạo tại Công viên bang Heckscher, khu vực East Islip, Long Island (Mỹ), bất ngờ phát hiện vật thể nghi là hộp sọ người trong cát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và phát hiện hài cốt của một phụ nữ với chiếc thắt lưng siết chặt quanh cổ.

Sau 48 năm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Antoinette Rugg.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Tuy nhiên, do chưa xác định được danh tính, cơ quan điều tra gọi nạn nhân bằng cái tên “Heckscher Jane Doe”.

Theo tờ Newsday, các điều tra viên thời điểm đó nhận định nạn nhân ở độ tuổi 20-29. Nhà chức trách nghi ngờ vụ án đã được lên kế hoạch từ trước, hung thủ có thể quen biết nạn nhân và quần áo của người phụ nữ đã bị vứt bỏ nhằm cản trở việc xác định danh tính.

Suốt nhiều thập kỷ, danh tính nạn nhân vẫn là một bí ẩn.

Công tố viên Ray Tierney cho biết lực lượng chuyên trách điều tra các vụ án tồn đọng của hạt Suffolk đã xây dựng hồ sơ ADN từ hài cốt của nạn nhân.

Bằng việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) và phương pháp điều tra phả hệ di truyền (IGG), các điều tra viên cuối cùng đã xác định được danh tính của Antoinette Rugg sau 48 năm.

Theo ông Tierney, những tiến bộ của công nghệ ADN cho phép các nhà điều tra xây dựng hồ sơ di truyền đầy đủ hơn, qua đó tìm kiếm người thân của nạn nhân thông qua các cơ sở dữ liệu công khai.

Ngoài Rugg, lực lượng chức năng cũng xác định được danh tính của 5 người khác trong các vụ án tồn đọng. Trong số này, vụ việc lâu nhất xảy ra từ năm 1976.

“Khôi phục danh tính cho họ không chỉ đơn thuần là giải quyết một vụ án tồn đọng. Đây là bước đầu tiên để xác định chuyện gì đã xảy ra với họ và mang đến cho gia đình những câu trả lời mà họ đã chờ đợi từ lâu”, ông Tierney nhấn mạnh.

Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố danh tính hung thủ trong vụ sát hại Antoinette Rugg, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.