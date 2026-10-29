Người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên mạng

Ngày 29/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện tài khoản Facebook “N.L” đăng tải video livestream có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của chị B. (1989, trú xã Lộc Hà).

Chị L. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Qua xác minh, Công an xã Lộc Hà xác định chủ tài khoản Facebook “N.L” là chị N.T.L. (1972, cùng trú xã Lộc Hà) nên mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị N.T.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Lộc Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.L số tiền 12,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu chị L. gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.