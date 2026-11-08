Người phụ nữ bị lừa hơn 11 tỷ đồng khi nhờ người tìm mua nhà ở nước ngoài

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (SN 1981, cư trú khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V. (SN 1973, cư trú phường Phú Nhuận, Tp.HCM) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống nên Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T. (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V. tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2025 đến 23/4/2025, do tin tưởng nên chị Đ.T.V. đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị Đ.T.V. mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.