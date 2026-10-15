Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi đi thăm vườn sầu riêng

Sáng 15/10, lực lượng chức năng của xã Bảo Lâm 3 và La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đang khẩn trương tìm kiếm bà N.T.T.T (SN 1978, ngụ thôn Đa Mi 1, xã La Dạ) - người bị lũ cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ (thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3), để thăm vườn sầu riêng. Thời điểm này mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về con suối chảy ra hồ Hàm Thuận dâng cao, chảy xiết.

Khi hai người băng qua suối, bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ, còn bà T bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ việc thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh thôn Đa Mi 1, xã La Dạ. Con suối có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Đoạn suối dài khoảng 10km, trong đó vị trí nạn nhân gặp nạn cách hồ khoảng 4km.