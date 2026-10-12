Người phụ nữ bị khởi tố vì mang chuồng chó, giường ra chặn ngõ đi chung

Ngày 12/10, trao đổi trên VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi (SN 1973, trú tại xã Hoài Đức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạ Thị Chi bị khởi tố. Ảnh: Công an.

Trước đó, Công an xã An Khánh tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra sáng 13/9 tại thôn Tiền Phong, xã An Khánh. Đơn vị đã triển khai tổ công tác xuống địa bàn để xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Quá trình xác minh cho thấy, năm 2010, gia đình bà Tạ Thị Chi ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, thế chấp bằng thửa đất tại thôn Tiền Phong.

Tuy nhiên, do không có khả năng trả nợ, đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi và tổ chức bán đấu giá thửa đất. Sau phiên đấu giá, ông Lê Văn Đ. (trú tại phường Hà Đông) trở thành chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất.

Thông tin thêm trên tờ An ninh Thủ đô, tháng 4/2026, UBND xã An Khánh tiến hành cưỡng chế và giao cho ông Lê Văn Đ..

Ông Đ. sau đó đã ủy quyền cho anh N.H.V. trú tại xã An Khánh, Hà Nội tiến hành xây dựng công trình nhà ở.

Trong các ngày 12 và 13/9/2026, anh N.H.V. tổ chức xây dựng thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với Tạ Thị Chi bởi người phụ nữ này cho rằng mảnh đất đang tranh chấp, không được tiến hành hoạt động xây dựng.

Tạ Thị Chi đã kê 1 chuồng chó, 1 giường đơn tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất bị cưỡng chế. Khi anh V. cùng tốp thợ đi vào khu đất để tiến hành xây dựng, Tạ Thị Chi nhiều lần có hành vi chặn xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe để anh V. không vào được.

Công an xã An Khánh đã nhiều lần tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và nhắc nhở Tạ Thị Chi về việc chấp hành quy định của pháp luật nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục có hành vi cản trở những người tham gia xây dựng công trình mà anh N.H.V. được ủy quyền.

Căn cứ vào hành vi của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thị Chi về hành vi gây rối trật tự công cộng.