Người phụ nữ bị giả mạo thông tin, đứng tên doanh nghiệp nợ thuế 12 tỷ đồng

Theo đó, vào tháng 10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật mà không hề hay biết.

Cụ thể, trường hợp bà B.T.C. (sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua làm việc với Thuế cơ sở 3 Hưng Yên ngày 19/10/2026, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân tránh để lộ lọt thông tin cá nhân trước nguy cơ bị lợi dụng đứng tên thành lập doanh nghiệp. (Ảnh: CAHY minh hoạ).

Tuy nhiên, bà B.T.C. khẳng định không biết đến sự tồn tại của công ty, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà B.T.C. nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, công dân không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và các giấy tờ cá nhân để người khác thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi chưa xác định rõ mục đích.

Người dân không tùy tiện cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng để thu thập thông tin cá nhân.

Ngoài ra, chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp có liên quan đến cá nhân mình thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Khi phát hiện bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an, Thuế để giải quyết theo quy định.