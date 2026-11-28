Clip dây cáp viễn thông mắc vào cổ người đi xe máy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/11, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, ngụ xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (xã Chư Sê), bất ngờ chị H. bị sợi cáp quang đang căng ngang đường vướng vào cổ, khiến cả 2 người ngã xuống mặt đường.

Sau khi va trúng dây cáp 2 người đi xe máy ngã đường (ảnh chụp màn hình)

Vụ việc khiến chị H. bị thương, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Người phụ nữ ngồi phía sau may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp phim, chẩn đoán chị H. bị chấn thương vùng cổ.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai những người chứng kiến, đồng thời xác minh đơn vị quản lý sợi cáp viễn thông để làm rõ trách nhiệm liên quan.