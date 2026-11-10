Người phụ nữ bị chồng cũ xích vào giường suốt 2 năm, hé lộ cảnh tượng kinh hoàng bên trong nơi giam giữ

Một phụ nữ được cảnh sát giải cứu khỏi căn hộ tại thành phố Fargo, bang North Dakota (Mỹ), sau khi bị phát hiện xích vào giường và giam giữ trong thời gian dài. Nạn nhân khai bị chồng cũ đưa từ Mexico sang Mỹ, giam cầm suốt 2 năm, đồng thời thường xuyên bị đánh đập và xâm hại tình dục.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Fargo, hai người bị bắt giữ trong vụ việc là Arturo Calzada-Becerril, 40 tuổi và Erendira Amoles, 41 tuổi. Vụ việc được phát hiện ngày 3/11, sau khi một nhân viên bảo trì đến kiểm tra căn hộ theo lịch định kỳ.

Người phụ nữ được phát hiện bị xích trong phòng ngủ, che bằng giấy bạc (trái); Arturo Calzada-Becerril (phải). Nguồn ảnh: PEOPLE ↵

Trong quá trình làm việc, nhân viên này nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu nên đã tìm cách vào bên trong. Tại đây, người này phát hiện một phụ nữ bị xích vào giường, bên cạnh có camera hướng về phía nạn nhân. Các cửa sổ trong căn hộ đều bị che kín bằng giấy bạc.

Theo tài liệu tòa án được Valley News Live dẫn lại, nạn nhân bị khóa một chiếc khóa móc quanh mắt cá chân phải, đầu còn lại của sợi xích được cố định vào giường.

Làm việc với cảnh sát, người phụ nữ khai, Calzada-Becerril - chồng cũ của cô, đã đưa cô từ Mexico đến Mỹ rồi giam giữ trong căn hộ suốt 2 năm. Ban đầu, người đàn ông thỉnh thoảng cho cô ra khỏi phòng ngủ, nhưng sau đó hoàn toàn không cho cô rời khỏi căn phòng.

Nạn nhân cho biết, Calzada-Becerril mang thức ăn đến hai lần mỗi ngày. Cô buộc phải sử dụng một chiếc xô đặt trong phòng ngủ để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân.

Không chỉ bị giam giữ, người phụ nữ còn cáo buộc Calzada-Becerril và Amoles nhiều lần đánh đập, xâm hại tình dục cô. Cảnh sát cho biết đã phát hiện các vết bầm tím trên cơ thể và khuôn mặt nạn nhân.

Đối tượng Erendira Amoles. Ảnh: PEOPLE

Sau khi người phụ nữ được đưa đến bệnh viện, Amoles xuất hiện tại căn hộ cùng con 8 tuổi. Theo cảnh sát, người này khai đã nhốt nạn nhân trước khi đi đón con nhằm ngăn cô bỏ trốn.

Trong khi đó, Calzada-Becerril và Amoles khai với cảnh sát rằng người phụ nữ từng hành hung họ, thậm chí có lần cầm dao lao về phía cả hai.

Calzada-Becerril bị buộc tội bạo lực gia đình gây thương tích, còn Amoles bị buộc tội hành hung. Cả hai đều không nhận tội đối với các cáo buộc này.

Hồ sơ của hai người cũng ghi nhận hành vi bắt cóc, đe dọa nạn nhân trưởng thành. Tuy nhiên, thông tin về việc nhận tội đối với hành vi này chưa được cập nhật.

Đáng chú ý, ngày xảy ra vụ việc trong hồ sơ hành vi bắt cóc được ghi là 3/11/2024, trong khi cảnh sát cho biết vụ việc được phát hiện vào ngày 3/11/2026. Cơ quan công tố chưa phản hồi yêu cầu làm rõ sự khác biệt về thời gian này.

Trước đó, cảnh sát cho biết cả Calzada-Becerril và Amoles còn bị cho là có liên quan đến hành vi giam giữ trái phép nghiêm trọng đối với nạn nhân trưởng thành. Đây là tội danh thuộc cùng điều luật với cáo buộc bắt cóc, đe dọa nhưng nằm ở một điều khoản khác.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.