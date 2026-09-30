Người phụ nữ bị bắt sau 2 năm trốn truy nã quốc tế

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, ngày 30/9, công an tỉnh này cho biết, thông qua kênh hợp tác quốc tế, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức xác minh, đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Thu Phương và quyết định truy nã. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đối tượng là Nguyễn Thu Phương (SN 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo công an tỉnh, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Nguyễn Thu Phương là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 114/CQĐT-MT ngày 22/2/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đang lẩn trốn sang Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng.

Các trinh sát đã từng bước xác định được nơi ẩn náu của Nguyễn Thu Phương tại Campuchia. Trên cơ sở đó, đến ngày 26/9, thông qua kênh hợp tác quốc tế, tổ công tác của Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Vương quốc Campuchia. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng và đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.