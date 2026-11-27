Theo People, ngày 25/11, Cảnh sát bang Alaska (AST) thông báo về vụ tai nạn hy hữu khiến Christina Blake (38 tuổi, cư trú tại Wasilla) tử vong tại sân bay Big Lake.

Vụ việc được trình báo tới lực lượng chức năng vào gần 17h ngày 24/11 (giờ địa phương).

Vị trí sân bay Big Lake, bang Alaska (Mỹ), nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Google Maps)

Theo thông tin ban đầu, Blake đang điều khiển phương tiện trên đường lăn của sân bay thì một chiếc máy bay Taylorcraft F19 hạ cánh. Khi di chuyển từ đường băng vào đường lăn, phi công đã dừng máy bay để chờ phương tiện của Blake rời khỏi khu vực này.

Trong lúc máy bay dừng nhưng động cơ vẫn hoạt động, Blake bất ngờ bước xuống xe, tiến về phía máy bay và va vào cánh quạt.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đã được thông báo về vụ việc. Thi thể nạn nhân được chuyển đến Văn phòng Giám định y khoa bang Alaska để khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong.

Ông Austin McDaniel, quyền Phó ủy viên Sở An toàn công cộng bang Alaska, cho biết cơ quan chức năng không cho rằng người phụ nữ cố tình va vào cánh quạt máy bay.

Theo ông McDaniel, trước khi tiến lại gần máy bay, Blake đã có động tác ra hiệu về phía phương tiện này. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa nạn nhân với phi công, chiếc máy bay hoặc sân bay.

Hiện, Cảnh sát bang Alaska đang phối hợp với cơ quan giám định y khoa để làm rõ nguyên nhân, tính chất vụ việc, đồng thời xác định liệu có hành vi vi phạm pháp luật hình sự nào dẫn đến cái chết của nạn nhân hay không.