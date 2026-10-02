Người phụ nữ bất ngờ ngất xỉu khi thăm con đang bị tạm giam

Theo tin từ Bộ Công an, sáng 1/10, trong quá trình tiếp nhận quà và giải quyết thủ tục thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam, cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Đức Phổ, Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời sơ cứu và đưa một thân nhân người bị tạm giam đến bệnh viện cấp cứu sau khi người này bất ngờ ngất xỉu.

Cán bộ Phân trại tạm giam Đức Phổ sơ cứu, đưa thân nhân người bị tạm giam đến bệnh viện.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, bà T.T.H. (SN 1965, trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) đến Phân trại tạm giam Đức Phổ làm thủ tục gửi quà và thăm gặp con trai là T.N.V. (SN 1987), hiện đang bị tạm giam tại đây.

Trong lúc làm thủ tục, bà H. bất ngờ ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Đức Phổ nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời huy động lực lượng và phương tiện đưa bà H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm để được các bác sĩ theo dõi, cấp cứu và điều trị kịp thời.

Sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Đức Phổ góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.