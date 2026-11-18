Bị hàng cồng kềnh xô ngã ngay trước đầu xe tải

Vụ việc xảy ra ngày 15/11 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM, được camera ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.

Theo hình ảnh từ video, thời điểm xảy ra sự việc, đường có đông phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi đèn chuyển xanh, các xe bắt đầu di chuyển qua giao lộ.

Lúc này, một chiếc xe máy chở theo thanh vật liệu dài, cồng kềnh đi sát bên cạnh người phụ nữ đang điều khiển xe máy. Trong quá trình di chuyển, phần hàng hóa bất ngờ vướng vào người phụ nữ, khiến chị mất thăng bằng và ngã xuống đường, ngay trước đầu một chiếc ô tô tải đang từ từ tiến lên.

Tình huống xảy ra quá nhanh, trong khi khoảng cách giữa các phương tiện rất gần. Người phụ nữ cùng chiếc xe máy đổ xuống ngay phía trước đầu xe tải, tạo nên khoảnh khắc nguy hiểm.

May mắn, người phụ nữ kịp rời khỏi xe máy trước khi ô tô tải cán qua phương tiện. Chiếc xe máy bị bánh xe tải chèn lên, còn người phụ nữ tránh được nguy cơ bị cuốn vào gầm xe.

Đoạn video cho thấy tình huống thoát nạn trong gang tấc, đồng thời phản ánh nguy cơ tai nạn từ việc vận chuyển hàng hóa quá dài, cồng kềnh bằng xe máy trên những tuyến đường đông phương tiện.

Nguy cơ tai nạn từ xe máy chở hàng cồng kềnh

Tình huống trên là lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi xe máy chở hàng hóa có kích thước vượt quá phạm vi an toàn, đặc biệt tại các giao lộ đông đúc hoặc khu vực có nhiều ô tô tải, xe khách lưu thông.

Những thanh vật liệu dài có thể vướng vào tay lái, cơ thể hoặc hành lý của người đi đường bên cạnh. Chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến người điều khiển xe máy mất thăng bằng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu phía sau hoặc bên cạnh có phương tiện lớn đang di chuyển.

Người tham gia giao thông cần chủ động giữ khoảng cách với xe chở hàng cồng kềnh, tránh di chuyển quá sát ô tô tải và xe khách do những phương tiện này có nhiều điểm mù. Khi dừng chờ đèn tín hiệu, việc lựa chọn vị trí an toàn và quan sát các xe xung quanh cũng rất quan trọng.

Đối với người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, cần bảo đảm kích thước và cách sắp xếp hàng đúng quy định, không để vật liệu nhô ra gây nguy hiểm cho phương tiện khác.