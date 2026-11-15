Người phụ nữ bật khóc trên cầu vượt lúc 3 giờ sáng, câu chuyện phía sau gây xót xa

Một người mẹ ba con ở Phúc Châu (Trung Quốc) khiến nhiều người xót xa khi bật khóc giữa cầu vượt lúc rạng sáng, sau thời gian dài phải một mình gánh vác việc chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, câu chuyện lại làm dấy lên những tranh luận trái chiều về quyết định sinh nhiều con và trách nhiệm của cha mẹ.

Câu chuyện xảy ra tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo thông tin được chia sẻ, vào khoảng 3 giờ sáng, một người phụ nữ xuất hiện trên cầu vượt trong trạng thái tinh thần bất ổn. Cô đứng dựa vào lan can, ánh mắt thất thần, khiến những người đi đường lo ngại có thể xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhận thấy tình hình bất thường, người dân nhanh chóng trình báo cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng có mặt, một cảnh sát đã tiếp cận, tìm cách trấn an và khuyên người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực. Lúc này, cô bất ngờ bật khóc nức nở, giải tỏa những uất ức đã dồn nén trong thời gian dài.

Người phụ nữ cho biết bản thân đang phải một mình chăm sóc ba đứa con. Mỗi ngày, cô phải đưa đón các con đến ba địa điểm khác nhau, trong đó có một bé đang học tiểu học và hai bé theo học mẫu giáo. Bên cạnh việc chăm sóc con cái, cô còn phải đảm nhận toàn bộ công việc nhà, từ nấu nướng, giặt giũ đến lo liệu sinh hoạt thường ngày.

Điều khiến cô kiệt sức hơn cả là cảm giác không có ai chia sẻ. Người chồng gần như không tham gia vào việc nhà, trong khi mẹ chồng cũng không hỗ trợ chăm sóc các cháu. Cuộc sống của người phụ nữ vì thế gần như chỉ xoay quanh căn nhà và những đứa trẻ.

Cô thậm chí không có thời gian duy trì các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ bạn bè hay dành cho bản thân những khoảng nghỉ ngơi cần thiết. Dù mong muốn được đi làm, cô vẫn chưa thể tìm được cơ hội phù hợp bởi phần lớn thời gian đã bị công việc chăm sóc gia đình chiếm trọn.

Đáng nói, những nỗ lực của cô dường như không nhận được sự ghi nhận từ chồng. Theo lời kể được chia sẻ trong bài viết, người đàn ông cho rằng công việc của vợ chỉ đơn giản là đưa đón con, trong khi bản thân anh phải lao động vất vả bên ngoài suốt cả ngày.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận trách nhiệm gia đình khiến những mâu thuẫn ngày càng lớn. Người vợ cảm thấy những hy sinh của mình bị xem nhẹ, còn người chồng dường như không nhận ra khối lượng công việc mà cô đang phải đảm đương.

Sau một thời gian dài chịu đựng áp lực, người phụ nữ rơi vào trạng thái suy sụp. Trong đêm xảy ra sự việc, cô đã uống nhiều rượu rồi một mình đi ra cầu vượt. Nếu không có sự phát hiện và can thiệp kịp thời của người dân cùng lực lượng chức năng, sự việc có thể đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi lắng nghe câu chuyện, viên cảnh sát đã dành cho người phụ nữ những lời động viên. Anh khẳng định cô đã nỗ lực rất nhiều trong vai trò một người mẹ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chăm sóc ba đứa trẻ không thể chỉ là trách nhiệm của riêng cô.

Sự lắng nghe và thấu hiểu từ người xa lạ phần nào giúp người phụ nữ bình tĩnh trở lại. Đáng chú ý, ngay sau khi ổn định cảm xúc, cô lập tức nghĩ đến các con ở nhà.

Theo nội dung được chia sẻ, người mẹ vội mở điện thoại kiểm tra camera gia đình và phát hiện một trong những đứa trẻ đã rời khỏi giường, đi ra ngoài phòng ngủ. Hình ảnh này khiến cô lập tức lo lắng, nhanh chóng trở về nhà để kiểm tra tình hình của con.

Chi tiết ấy khiến câu chuyện càng nhận được sự chú ý. Dù bản thân đang phải trải qua thời điểm khủng hoảng, người phụ nữ vẫn không thể ngừng lo lắng cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự tận tụy ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: người mẹ dường như đã quen với việc đặt nhu cầu của gia đình lên trước bản thân đến mức không còn khoảng trống để chăm sóc chính mình.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ. Không ít người cho rằng việc chăm sóc ba đứa trẻ cùng lúc là công việc vô cùng vất vả, đặc biệt khi người mẹ gần như không nhận được sự hỗ trợ từ chồng và gia đình chồng.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng công việc nội trợ và chăm sóc con cái cũng là lao động thực sự, đòi hỏi thời gian, sức lực và sự kiên nhẫn không kém bất kỳ công việc nào bên ngoài. Việc một người phụ nữ ở nhà không đồng nghĩa với chuyện cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hay cuộc sống dễ dàng hơn chồng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng cảm, câu chuyện cũng vấp phải những bình luận khắt khe. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cha mẹ cần cân nhắc kỹ điều kiện kinh tế, thời gian và khả năng chăm sóc trước khi quyết định sinh nhiều con.

Một người bình luận rằng bản thân chỉ có một con gái 10 tuổi và dù được người khác khuyên nhủ thế nào cũng không có ý định sinh thêm. Theo quan điểm này, việc sinh con không chỉ là quyết định cá nhân mà còn đi kèm trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm điều kiện phát triển cho trẻ.

Một số người khác cho rằng nếu gia đình không có đủ điều kiện thuê người hỗ trợ chăm sóc trẻ, việc sinh ba con có thể khiến cả cha mẹ lẫn con cái phải đối mặt với nhiều áp lực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác cách nhìn nhận đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mẹ, bởi việc nuôi dạy con vốn là nghĩa vụ chung của cả hai vợ chồng.

Thực tế, vấn đề đáng quan tâm trong câu chuyện không chỉ nằm ở số lượng con cái mà còn ở cách các thành viên phân chia trách nhiệm trong gia đình. Một người mẹ có thể tự nguyện lựa chọn làm nội trợ, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải một mình gánh vác mọi công việc, càng không đồng nghĩa với việc những hy sinh của cô có thể bị xem nhẹ.

Câu chuyện của người mẹ ba con một lần nữa đặt ra vấn đề về áp lực mà những phụ nữ lựa chọn ở nhà chăm sóc gia đình phải đối mặt. Khi phần lớn thời gian dành cho con cái và việc nhà, họ có nguy cơ đánh mất các mối quan hệ xã hội, cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như những khoảng thời gian riêng tư cần thiết.

Đáng lo ngại hơn, nếu những nỗ lực ấy không được người thân ghi nhận và chia sẻ, cảm giác cô đơn, bất lực có thể ngày càng tích tụ. Trong khi đó, việc chăm sóc con cái và duy trì cuộc sống gia đình vốn không phải trách nhiệm mặc định của riêng người phụ nữ.

Một gia đình muốn vận hành ổn định cần sự phối hợp của cả vợ lẫn chồng. Người chồng đi làm kiếm thu nhập có thể chịu áp lực riêng, nhưng người vợ ở nhà chăm sóc ba đứa trẻ cũng đang thực hiện một công việc toàn thời gian với khối lượng không hề nhỏ. Thay vì so sánh ai vất vả hơn, cả hai cần nhìn nhận những đóng góp của đối phương và chủ động san sẻ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, quyết định sinh con cũng cần được cân nhắc dựa trên điều kiện thực tế của gia đình. Sinh con là niềm vui, nhưng nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài về kinh tế, thời gian và tinh thần.

Suy cho cùng, điều người mẹ trong câu chuyện cần không chỉ là những lời động viên nhất thời, mà còn là sự thay đổi thực sự từ những người thân trong gia đình. Bởi không ai có thể mãi mạnh mẽ khi phải một mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Và những người mẹ, dù tận tụy đến đâu, cũng xứng đáng được nghỉ ngơi, được quan tâm và có một cuộc sống riêng bên cạnh vai trò chăm sóc gia đình.