Người phụ nữ 79 tuổi lĩnh án chung thân vì mua bán hơn 3,2 kg ma túy

Ngày 23/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thược (SN 1947, quê Nam Định cũ) mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan vụ án, 10 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 18 tháng tù đến 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 7/1/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp Công an phường 11, quận Gò Vấp cũ kiểm tra, khám xét khẩn cấp căn nhà số 143/2 Nguyễn Văn Khối, nơi bà Nguyễn Thị Thược sinh sống.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 20 gói nylon chứa tổng cộng 304,83g heroin; một gói khác chứa 20,49g heroin. Trong tủ gỗ tại phòng ngủ, Công an thu giữ thêm 296,84g methamphetamine. Tại chân cầu thang, lực lượng chức năng phát hiện hai khối heroin có tổng khối lượng 709,68g.

Ngoài ma túy, cơ quan Công an còn thu giữ cân điện tử, nhiều túi nylon, dao lam, đá mài và điện thoại di động - những vật dụng được xác định có liên quan đến việc phân chia, cất giấu ma túy.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 10/2024, bà Thược bắt đầu mua ma túy của một người đàn ông tên Trường, không rõ lai lịch, được xác định đang ở Campuchia. Sau khi nhận ma túy, bà đem về nhà phân nhỏ bán cho nhiều người để hưởng lợi.

Bị cáo khai đã mua ma túy của Trường khoảng 17 lần,trong đó có những lần mua số lượng lên đến 1kg.

Ngày 7/1/2025, Trường thông báo sẽ giao ma túy cho bà Thược. Ban đầu bị cáo chỉ đồng ý mua 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng, nhưng sau đó Tôn Thất Phong mang đến 3 bánh. Bị cáo đưa cho Phong 300 triệu đồng rồi nhận số ma túy này.

Sau khi nhận hàng, bà Thược đưa một bánh heroin lên lầu, dùng dao và đá mài phân chia thành nhiều gói nhỏ, dự định bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, bị cáo chưa kịp bán thì bị Công an khám xét, thu giữ.

Cáo trạng xác định, bị cáo Thược phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán tổng cộng 2.296,84g methamphetamine và 1.035g heroin.

Trong đường dây này, Phạm Minh Thắng cũng nhiều lần mua ma túy của bị cáo Thược rồi bán lại cho Trang Thanh Quan. Từ ngày 19/10 đến 23/12/2024, Thắng thực hiện 11 lần mua bán với tổng khối lượng 2.000g methamphetamine, hưởng lợi từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi lần. Ngoài ra, Thắng còn tàng trữ 0,3288g methamphetamine để sử dụng.

Huỳnh Công Thoại được xác định nhận ma túy từ Trường rồi chỉ đạo Tôn Thất Phong và Trần Công Đức hỗ trợ giao hàng. Ngày 7/1/2025, nhóm này giao 3 bánh heroin cho bị cáo Thược và nhận 300 triệu đồng. Thoại, Phong và Đức cùng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 1.035g heroin.

Đáng chú ý, Đức còn được Trường thuê nhận tiền từ khách mua ma túy và chuyển lại cho Trường. Đức khai được trả công 10 triệu đồng/tháng và đã nhận tổng cộng 20 triệu đồng.

Ở một nhánh khác, Trang Thanh Quan nhiều lần mua methamphetamine của Thắng để bán lại. Quan đã mua tổng cộng 2.000g methamphetamine của Thắng. Khi bị phát hiện, Quan còn cất giữ hơn 24,6g methamphetamine và tại nơi ở, cơ quan Công an thu giữ thêm hơn 155,8g.

Nguyễn Văn Đẳng được xác định nhiều lần mua ma túy của Quan để bán lại, trong đó có 3 lần gần nhất, mỗi lần 5g. Đẳng còn cung cấp ma túy và cùng Phạm Tấn Phúc sử dụng tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức cũ. Phúc là người chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Trần Thị Lan Anh biết Thược mua bán ma túy nhưng nhiều lần giúp chuyển tiền thanh toán cho Trường. Nguyễn Thị Hằng mua ma túy của Quan rồi bán lại cho người khác. Nguyễn Thị Mộng Quyên biết Quan mua bán ma túy nhưng không trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng tên Trường và “Anh Ba” là những người cung cấp ma túy cho các bị cáo, song do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ xử lý.