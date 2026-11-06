Người phụ nữ 70 tuổi chăm mẹ chồng 97 tuổi và 3 con trai mắc bệnh

Về thôn Phước Dương (xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng), hỏi thăm hoàn cảnh của bà Đinh Thị Năm (70 tuổi), bà con chòm xóm không khỏi nghẹn ngào. Ai nấy đều bày tỏ sự thương cảm cho người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều nhưng chưa từng có một ngày thảnh thơi.

Nhìn mái tóc điểm bạc và gương mặt hằn sâu vết thời gian của bà Đinh Thị Năm, ít ai biết được đằng sau đôi mắt trũng sâu ấy là cả chuỗi ngày dài đằng đẵng chìm trong nước mắt và sự tuyệt vọng.

Ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, bà Năm vẫn đang chăm sóc cùng lúc người mẹ chồng 97 tuổi và ba người con trai đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Đinh Thị Năm cùng con trai út và mẹ chồng 97 tuổi.

Mẹ chồng bà năm nay 97 tuổi, tuổi cao sức yếu, lại thêm chứng bệnh suy tim hành hạ. Mọi sinh hoạt của cụ đều phải cậy nhờ vào đôi tay gầy guộc của bà Năm. Thế nhưng, điều khiến người mẹ nghèo đau đớn nhất chính là nhìn ba đứa con dứt ruột đẻ ra lần lượt ngã bệnh, lấy đi sức khỏe và cả tương lai.

Anh Nguyễn Tấn Dương (43 tuổi), người con trai đầu lòng, từng là chỗ dựa chính cho gia đình nhỏ với nghề shipper. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đột ngột ập đến như bản án tử hình, cướp đi sức lực của người đàn ông trụ cột. Những cơn ho ra máu liên tục hành hạ anh Dương, khiến anh không chỉ mất đi khả năng lao động mà còn trở thành gánh nặng thuốc men đắt đỏ, trong khi vợ anh phải chật vật lo toan cho ba con đang tuổi ăn học.

Người con trai thứ hai của bà Năm là anh Nguyễn Tấn Duy (41 tuổi). Thuở trẻ, anh vào miền Nam làm thợ hồ mưu sinh với mong mỏi đỡ đần mẹ. Năm 2013, những áp lực và biến cố cuộc sống đã đẩy anh vào căn bệnh tâm thần phân liệt. Trở về quê trong trạng thái không còn minh mẫn, anh Duy thường xuyên la hét, khiến ngôi nhà nhỏ vốn đã nghèo khó nay càng thêm ngột ngạt.

Đáng thương nhất là anh Nguyễn Hùng Sơn (32 tuổi, con trai út của bà Năm). Anh Sơn mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh và hở van tim. Cơ thể mong manh như thủy tinh ấy chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ khiến xương tay, xương chân gãy vụn. Trong năm nay, đôi chân của Sơn gãy đến hai lần. Những cơn đau đớn quằn quại cứ thế lặp đi lặp lại khiến Sơn ám ảnh.

Để trang trải cho gia đình có đến năm miệng ăn lại mắc bệnh tật, nguồn thu nhập duy nhất của bà Năm chỉ trông chờ vào hai sào ruộng cằn cỗi, dăm luống khoai lang và vài con heo nuôi sau nhà. Nông sản thu về chẳng đáng là bao, lúc được mùa thì giá rẻ, lúc mất mùa thì trắng tay. Tiền bán khoai, bán lúa chẳng đủ mua nổi một liều thuốc giảm đau cho con, nói chi đến chi phí điều trị ung thư hay phẫu thuật xương khớp dài ngày.

Có những ngày giáp hạt, gạo trong hũ đã cạn, nhìn mẹ già nằm thở khó nhọc trên giường, con trai lớn ho ra máu từng bận, con trai thứ lên cơn quậy phá, bà Năm chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

“Nợ nần chồng chất, từ tiền vay mượn họ hàng đến các khoản nợ ngân hàng để lo viện phí khẩn cấp, gia đình thực sự đã rơi vào tình cảnh khánh kiệt. Tôi chỉ sợ một ngày không may ngã xuống, không biết ai sẽ thay mình lo cho mẹ già và 3 đứa con” - bà Năm nấc nghẹn.

Nhắc đến hoàn cảnh bà Năm, ông Đinh Xuân Sanh - Trưởng thôn Phước Dương - chia sẻ: “Gia đình bà Năm xếp vào diện khó khăn bậc nhất ở địa phương. Thời gian qua, mỗi khi có đoàn thiện nguyện về trao quà, thôn luôn dành một suất cho bà Năm.

Song, việc hỗ trợ rõ ràng chẳng thấm vào đâu so với những mối lo mà gia đình đang phải đối mặt. Thông qua quý báo, tôi rất mong mạnh thường quân gần xa, dang tay giúp đỡ để bà Năm có thể vơi bớt nỗi nhọc nhằn”.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bà Đinh Thị Năm xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26044 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.