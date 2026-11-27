Theo People, ngày 20/11, Sở Cảnh sát New York (NYPD) nhận được cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến vụ tấn công tại một căn hộ ở khu phố người Hoa (Chinatown).

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện bà Jin Yu (62 tuổi) trong tình trạng bất tỉnh, không có phản ứng, với nhiều thương tích ở vùng mặt và cổ. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Một người đàn ông 66 tuổi sống cùng căn hộ với bà Yu cũng bị tấn công bằng chai thủy tinh và bị rạch mặt. Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe của người này đã ổn định.

Cảnh sát đã bắt giữ Alexander Florentino (25 tuổi) để điều tra liên quan đến vụ việc.

Alex Florentino và tòa nhà chung cư tại khu phố người Hoa (Chinatown), New York, Mỹ.

Theo hồ sơ tòa án, Florentino phải đối mặt với tổng cộng 14 cáo buộc, trong đó có 3 cáo buộc giết người, xâm hại tình dục bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, 2 cáo buộc siết cổ và 3 cáo buộc đột nhập trái phép nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Nghi phạm còn bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận liệu có trẻ em hiện diện tại thời điểm xảy ra vụ việc hay không.

Đáng chú ý, theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Florentino từng bị bắt giữ 7 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2026. Lần bắt giữ gần nhất diễn ra chỉ 4 ngày trước vụ án mạng.

Trong những lần bị bắt giữ trước đó, Florentino từng đối mặt với các cáo buộc phóng hỏa cấp độ 5, trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ và tàng trữ trái phép chất thuộc diện kiểm soát.

Theo hồ sơ tòa án, Florentino không nhận tội đối với toàn bộ các cáo buộc và dự kiến ra hầu tòa vào ngày 27/11.