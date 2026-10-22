Người phụ nữ 61 tuổi phá kỷ lục thế giới với 5 giờ plank liên tục

Bà DonnaJean Wilde tự phá kỷ lục thế giới của chính mình. (Ảnh do bà DonnaJean Wilde cung cấp)

Ngày 6/10, DonnaJean Wilde, 61 tuổi, giữ tư thế plank liên tục trong 5 giờ tại Đại hội Thể thao Người cao tuổi Huntsman ở St. George, bang Utah, Mỹ. Thành tích này vượt kỷ lục 4 giờ 30 phút 11 giây do bà thiết lập hồi tháng 3/2024.

Theo ABC News, Guinness World Records đã nhận hồ sơ đăng ký thành tích mới của Wilde và đang xem xét bằng chứng trước khi quyết định có công nhận kỷ lục hay không.

Màn thể hiện của bà diễn ra tại Đại hội Thể thao Người cao tuổi Huntsman, tổ chức ở Mỹ từ 5-17/10, dành cho các vận động viên từ 50 tuổi trở lên.

Thử thách bắt đầu lúc 15h03 và kết thúc lúc 20h03 theo giờ địa phương. Các giám khảo thay phiên nhau theo dõi, trong khi khán giả liên tục cổ vũ bà.

Wilde cho biết bà muốn thử sức lần nữa vì luôn tự hỏi liệu mình có thể trụ được đến mốc 5 giờ hay không. Có lúc Wilde tưởng mình không thể tiếp tục. Bà kể đã nói với chồng, Randy, rằng mình muốn dừng lại và hạ người xuống. Nhưng tiếng cổ vũ của mọi người giúp bà vượt qua 10 phút cuối cùng để hoàn thành thử thách.

Ngay sau khi hoàn thành thử thách plank, Wilde tiếp tục tham gia chạy 3.000m vào sáng hôm sau.

Người phụ nữ sống tại tỉnh Alberta, Canada, là mẹ của 5 người con và bà của 12 đứa cháu. Để chuẩn bị cho thử thách plank kéo dài 5 giờ, bà tập luyện bằng cách để cô cháu gái Rose, 3 tuổi, nằm trên lưng khi giữ tư thế này.

Không chỉ bền bỉ với plank, Wilde còn giữ kỷ lục chống đẩy nhiều nhất trong một giờ ở nữ giới, với 1.575 lần. Nếu thành tích mới được Guinness World Records công nhận, bà sẽ có danh hiệu kỷ lục thế giới thứ ba. Mục tiêu tiếp theo của bà là thực hiện ít nhất 1.600 lần chống đẩy trong một giờ.