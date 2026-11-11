Người phụ nữ 60 tuổi bị chó cưng cắn tử vong trong phòng ngủ

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở vùng cổ và không qua khỏi dù được cấp cứu tại chỗ.

Theo PEOPLE, đại diện Sở Cảnh sát Lewiston cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp và có mặt tại một ngôi nhà ở Youngstown, bang New York, ngay sau 9h sáng thứ Hai. Người gọi thông báo một phụ nữ bị thương nặng do chó cắn.

Khi đến hiện trường, các sĩ quan phát hiện bà Lisa K. Bundy bị thương nghiêm trọng ở vùng cổ, đồng thời đang trong tình trạng ngừng tim.

“Dù đã nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu sống, bà Bundy vẫn tử vong tại hiện trường do những vết thương quá nặng”, Sở Cảnh sát Lewiston thông báo.

Chó St. Bernard. Ảnh minh họa/ MXH.

Theo biên bản vụ việc do PEOPLE thu thập, chồng bà Bundy khai với các điều tra viên rằng vào sáng hôm đó, ông và con chó St. Bernard ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cửa phòng đóng kín. Thời điểm này, một số công nhân đang thực hiện công việc sửa chữa tại nhà.

Sau đó, bà Bundy bước vào phòng và xảy ra va chạm với con chó. Người chồng cho biết ông cho rằng con vật bị giật mình, có thể khiến nó kích động và lao vào tấn công.

Theo báo cáo của cảnh sát, con chó đã cắn bà Bundy vào vùng cổ và họng. Người chồng cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân chảy máu nghiêm trọng, không thể kiểm soát. Ông sau đó gọi điện cho lực lượng cứu hộ qua số khẩn cấp 911.

Khi cảnh sát có mặt, bà Bundy được phát hiện nằm ngửa tại hành lang. Một lượng máu lớn xuất hiện xung quanh nạn nhân và trên bức tường gần đó.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết con chó St. Bernard 6 tuổi đã được cảnh sát đưa đi và bàn giao cho Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật hạt Niagara (SPCA).

Theo The Buffalo News và Lockport Union-Sun & Journal, con chó dự kiến sẽ bị tiêu hủy sau vụ việc.

Sở Cảnh sát Lewiston cho biết hiện trường đã được khám nghiệm và các thành viên của đơn vị đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội trong vụ việc.