Người phụ nữ 58 tuổi nhập viện sau 16 ngày bị hóc xương cá

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị hóc xương cá. Đáng nói, bệnh nhân đã bị hóc 16 ngày, cổ sưng đau khó chịu nhưng không đi khám sớm.

Theo đó, bệnh nhân T.T.N. (58 tuổi, trú tại Kim Đông, Ninh Bình), nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nuốt rất đau, không ăn uống được, vùng cổ sưng và hạn chế quay cổ.

Khai thác tiền sử, người bệnh cho biết đã bị hóc xương cá khoảng 16 ngày trước nhưng không được lấy ra. Sau vài ngày, vùng cổ bắt đầu sưng đau.

Qua thăm khám, TS.BS. Vũ Trung Lương, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng nhận định người bệnh có biểu hiện viêm nhiễm vùng họng - cổ. Bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng cổ để xác định vị trí tổn thương và dị vật.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng cổ có tiêm thuốc cản quang cho thấy, tại vùng hạ họng từ ngang mức C3 đến C7, phía trước cột sống có một ổ áp xe kích thước khoảng 25 x 6 x 35mm. Trong lòng ổ áp xe có dịch và một dải tăng tỷ trọng dài khoảng 13mm, nghi là dị vật xương cá, kèm tình trạng thâm nhiễm mô mềm xung quanh.

Hình ảnh cũng ghi nhận khuyết phần mềm vùng cổ trái và các bóng khí trong phần mềm vùng nền cổ, cạnh thực quản. Kết luận chẩn đoán hình ảnh hướng tới áp xe vùng hạ họng trước cột sống do dị vật cản quang, theo dõi dị vật xương cá.

Trước tình trạng dị vật tồn tại kéo dài và đã gây biến chứng áp xe vùng hạ họng, TS.BS. Vũ Trung Lương nhận định cần nhanh chóng lấy dị vật và xử trí ổ nhiễm trùng, tránh để tình trạng viêm nhiễm tiếp tục diễn tiến, gây biến chứng nặng hơn như áp xe trung thất.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi TS.BS. Vũ Trung Lương, ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng, ThS.BS. Nguyễn Văn Hải cùng ê-kíp Trung tâm Gây mê hồi sức.

Các bác sĩ tiến hành nội soi kiểm tra thực quản nhưng không phát hiện dị vật trong lòng thực quản. Sau hội chẩn, ê-kíp nhận định dị vật có thể đã đâm xuyên thành thực quản, chui ra ngoài và nằm trong phần mềm vùng cổ, gây hình thành ổ áp xe.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở cạnh cổ. Từng lớp tổ chức được bóc tách để tiếp cận vùng tổn thương, dẫn lưu mủ quanh thực quản, thành sau hạ họng và xác định vị trí dị vật. Đây là vùng giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều mạch máu, thần kinh và các cơ quan quan trọng. Vì vậy, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự chính xác và kiểm soát chặt chẽ.

Sau khi tiếp cận được vùng tổn thương, ê-kíp dẫn lưu thành công ổ mủ nằm sâu trong vùng cổ, đồng thời tìm thấy và lấy ra dị vật xương cá nằm ngoài thực quản.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh hết đau, ăn uống trở lại bình thường. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh hết đau, ăn uống trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, trường hợp trên là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan khi bị hóc xương cá. Dị vật sắc nhọn nếu không được phát hiện và lấy bỏ kịp thời có thể gây tổn thương thành họng, thực quản, tạo ổ nhiễm trùng hoặc áp xe vùng cổ. Trong một số trường hợp, dị vật có thể xuyên qua thành thực quản, di chuyển ra ngoài lòng thực quản và nằm sâu trong các tổ chức vùng cổ, khiến việc xử trí trở nên phức tạp hơn.

TS.BS. Vũ Trung Lương khuyến cáo, khi bị hóc xương cá, người dân không nên cố nuốt cơm, thức ăn hoặc sử dụng các biện pháp dân gian để đẩy xương xuống. Những cách này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn hoặc gây thêm tổn thương niêm mạc. Nếu xuất hiện cảm giác đau cổ, nuốt đau, nuốt vướng ngay sau khi ăn, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.