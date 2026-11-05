Người phụ nữ 55 tuổi cưới chàng 25 tuổi, sính lễ tặng chồng trẻ lên tới con số không thể tin được

Theo South China Morning Post (SCMP), nhân vật chính trong câu chuyện là Yu Wenhong (55 tuổi), nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Bà sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Sau khi cha qua đời, ở tuổi 18, Yu Wenhong bắt đầu làm việc trong ngành làm đẹp để phụ giúp mẹ và em trai. Công việc đầu tiên của bà là kỹ thuật viên phun xăm lông mày. Sau đó, bà từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở cơ sở làm đẹp riêng và xây dựng sự nghiệp kinh doanh.

Yu Wenhong thời còn trẻ (ảnh trên). Bà sinh ra trong một gia đình nông thôn có hoàn cảnh kinh tế khiêm tốn. Ảnh: baike.baidu.com

Năm 2004, bà thành lập Young Merry Real International Group tại Hong Kong, Trung Quốc. Từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, Yu Wenhong dần phát triển hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa, xây dựng hệ thống kinh doanh có quy mô lớn.

Thông tin về cuộc hôn nhân mới đây của nữ doanh nhân nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Ở tuổi 55, bà kết hôn với người đàn ông mới 25 tuổi.

Chuyện tình này của bà bắt đầu khi gặp Liu Yuchen, biệt danh Renren, sinh năm 2001. Người đàn ông này từng làm người mẫu cho công ty của nữ doanh nhân. Hai người được cho là quen nhau vào nửa cuối năm 2025. Một số nguồn tin nói họ kết nối thông qua các buổi livestream, trong đó Yu Wenhong thường xuyên gửi quà và tiền ủng hộ cho Liu Yuchen. Tuy nhiên, nguồn tin khác lại cho rằng cả hai được giới thiệu với nhau tại một sự kiện kinh doanh.

Yu (được khoanh tròn màu hồng) bắt đầu sự nghiệp với công việc phun xăm lông mày. Ảnh: baike.baidu.com

Sau khi bắt đầu mối quan hệ, nữ doanh nhân được cho là đã tặng bạn trai nhiều món quà đắt tiền, trong đó có một chiếc Rolls-Royce và một chiếc Mercedes-Benz. Một khoảnh khắc của cặp đôi từng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khi họ xuất hiện cùng con trai 17 tuổi của Yu Wenhong. Biểu cảm có phần ngượng ngùng của cậu bé khi đứng cạnh mẹ và người tình trẻ tuổi cũng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Theo các thông tin được đăng tải, hai người tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026. Yu Wenhong được cho là đã trao cho chồng trẻ khối tài sản trị giá 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,25-7,3 triệu USD), bao gồm tiền mặt, bất động sản và xe sang.

Trước những ý kiến bàn luận về cuộc hôn nhân, Liu Yuchen từng lên tiếng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống như thế này, nhưng không ai có thể đoán trước mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Cơ hội này tự nhiên đến với tôi. Ai mà không muốn có một cơ hội như thế?”.

Cuộc hôn nhân nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây chẳng khác nào phiên bản đảo ngược giới tính của những cuộc hôn nhân giữa đại gia giàu có và các nữ influencer trẻ tuổi.

Một cư dân mạng bình luận: “Mọi người đều đang tận dụng lợi thế của mình”.

Người khác lại đặt câu hỏi: “Bà ấy thực sự thích kết hôn đến vậy sao? Với một người phụ nữ giàu có như thế, chỉ hẹn hò thôi không được hay sao?”.

Trong khi đó, một ý kiến khác bày tỏ hy vọng nữ doanh nhân đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ để bảo vệ tài sản của mình.

Yu (ảnh trên) từng vướng nhiều tranh cãi cả trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống cá nhân. Ảnh: baike.baidu.com

Được biết, trước cuộc hôn nhân hiện tại, bà được cho là đã kết hôn 5 lần. Năm 45 tuổi, Yu Wenhong bắt đầu mối quan hệ với Rolando Lekaj, một người mẫu Albania khi đó 25 tuổi, kém bà 20 tuổi. Hai người gắn bó trong khoảng 10 năm và có với nhau một người con thứ hai.

Trên mạng xã hội, Yu Wenhong xây dựng hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tự chủ về tài chính. Bà từng nhiều lần chia sẻ quan điểm: “Phụ nữ phải kiếm tiền mới có thể đạt được hạnh phúc” và “Đàn ông không đáng tin cậy. Chỉ có số tiền do chính mình kiếm được mới thực sự đáng tin”.

Bên cạnh đời sống tình cảm, sự nghiệp của Yu Wenhong cũng không ít tranh cãi. Một trong những phương pháp làm đẹp do bà và các cộng sự giới thiệu có tên gọi “Búp bê sứ” (Porcelain Doll). Phương pháp này được mô tả là lấy huyết thanh của khách hàng rồi tiêm trở lại khuôn mặt nhằm thúc đẩy quá trình tái tạo da, giúp làn da trở nên mịn màng và trắng sáng.

Dù hiệu quả y khoa của phương pháp này bị đặt dấu hỏi, mỗi lần thực hiện được cho là có giá lên tới 15.000 nhân dân tệ (khoảng 2.200 USD).

Năm 2022, Yu Wenhong còn vướng vào một vụ bê bối thuế. Theo bài viết, bà bị cáo buộc che giấu khoản thu nhập 4,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 682 triệu USD) và trốn khoản thuế 147 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 triệu USD).