Người phụ nữ 51 tuổi tử vong giữa đêm, bác sĩ tiết lộ điều ít ai ngờ từ bữa ăn

Theo thông tin được trang Sohu đăng tải, bà Lưu 51 tuổi, sống tại Trung Quốc vốn được gia đình nhận xét là người có sức khỏe khá tốt. Bà ăn uống ngon miệng, ngủ sâu giấc, ít khi mắc các bệnh thông thường. Vì vậy, không ai nghĩ người phụ nữ này có thể gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Một đêm mùa thu, sau khi sinh hoạt bình thường cùng gia đình, bà Lưu đi ngủ như mọi ngày. Đến giữa đêm, người thân bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nhà vệ sinh. Khi chạy đến kiểm tra, con gái phát hiện mẹ nằm bất động trên sàn, rơi vào trạng thái hôn mê.

Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng do huyết khối gây tắc nghẽn mạch máu não. Dù được tích cực điều trị, bà vẫn không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của bà Lưu khiến gia đình bàng hoàng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu tiền sử sức khỏe, bác sĩ phát hiện người phụ nữ từng được cảnh báo có chỉ số huyết áp và mỡ máu cao trong một lần khám sức khỏe cộng đồng. Do không xuất hiện triệu chứng rõ rệt, bà không chú trọng kiểm soát các chỉ số này.

Khi khai thác tiền sử bệnh, con gái bà Lưu có mặt tại viện nhớ lại mẹ từng nhiều lần than chóng mặt nhẹ và buồn ngủ bất thường vào ban ngày. Gia đình cho rằng đó chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường nên không đưa bà đi kiểm tra chuyên sâu.

Ảnh minh họa

Qua tìm hiểu thói quen sinh hoạt, các bác sĩ nhận thấy chế độ ăn uống của bà có nhiều yếu tố bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Bà thường xuyên ăn thịt mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, uống nước ngọt và sử dụng nhiều loại nước sốt đóng chai trong các bữa ăn.

Bác sĩ Vương Tuấn cho biết, việc duy trì chế độ ăn như vậy trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch. Ông đặc biệt lưu ý 4 nhóm thực phẩm cần hạn chế.

Thịt mỡ và chất béo động vật

Thịt mỡ, mỡ động vật chứa hàm lượng chất béo bão hòa tương đối cao. Nếu tiêu thụ thường xuyên với lượng lớn, chúng có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa trên thành động mạch. Khi lòng mạch bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn, nguy cơ nhồi máu não và các bệnh tim mạch cũng tăng lên.

Nước sốt chế biến sẵn

Nhiều loại nước sốt đóng chai chứa lượng muối, đường và chất béo đáng kể. Việc sử dụng quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, trong khi tiêu thụ dư thừa đường và chất béo dễ dẫn đến tăng cân, rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố bất lợi đối với hệ tim mạch.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói và các sản phẩm tương tự thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và một số chất phụ gia. Ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các vấn đề chuyển hóa. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế nhóm thực phẩm này, ưu tiên thực phẩm tươi và ít chế biến.

Nước ngọt và đồ uống nhiều đường

Bà Lưu có thói quen uống nước ngọt gần như mỗi ngày. Theo các chuyên gia, tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin, tiểu đường type 2 và rối loạn mỡ máu. Những tình trạng này đều có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những bất thường của cơ thể, đặc biệt khi đã có tiền sử tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường, chất béo bão hòa, kết hợp vận động thường xuyên là những biện pháp thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Muốn giảm mỡ máu, đừng bỏ qua 9 thực phẩm này Theo TS. Howard LeWine, bác sĩ tại Bệnh viện Brigham and Women's (Boston), bổ sung thực phẩm giàu chất xơ và chất béo lành mạnh vào chế độ ăn hằng ngày là cách hữu ích để kiểm soát cholesterol LDL (mỡ máu xấu), từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Yến mạch: Giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol trong ruột. Có thể dùng yến mạch vào bữa sáng, kết hợp với chuối hoặc các loại quả mọng. Ngũ cốc nguyên hạt: Lúa mạch, gạo lứt, quinoa và cám yến mạch cung cấp chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các loại đậu: Đậu lăng, đậu gà, đậu đỏ và đậu đen chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol và tạo cảm giác no lâu. Cà tím và đậu bắp: Hai loại rau củ này giàu chất xơ hòa tan, ít calo, hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol và kiểm soát cân nặng. Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng cung cấp chất béo không bão hòa và nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch. Trái cây: Táo, nho, dâu tây, cam, quýt và bưởi chứa pectin cùng các chất chống oxy hóa, góp phần giảm cholesterol LDL. Đậu nành: Đậu phụ, sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành cung cấp protein thực vật, có thể hỗ trợ giảm cholesterol khi sử dụng thường xuyên. Cá béo: Cá hồi, cá mòi và cá thu giàu omega-3, giúp giảm triglyceride, đồng thời hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau xanh: Các loại rau lá xanh cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, góp phần kiểm soát cholesterol và duy trì sức khỏe tổng thể.