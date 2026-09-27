Người phụ nữ 50 tuổi đau đầu dữ dội trong lúc ngủ, đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Đau đầu dữ dội khi đang ngủ, đi khám phát hiện xuất huyết não

Vừa qua, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.T.M.H. (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn ói.

Theo người nhà, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, khi đang ngủ, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, tăng dần, kèm nôn ói. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám thần kinh, đánh giá tình trạng lâm sàng và chỉ định các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả ghi nhận hình ảnh phù hợp với xuất huyết dưới nhện, hướng đến nguyên nhân do vỡ túi phình mạch máu não.

Bệnh nhân tiếp tục được chụp CT mạch máu não (CTA) và dựng hình tái tạo hệ thống mạch máu não. Kết quả phát hiện một túi phình kích thước lớn tại động mạch não giữa. Túi phình đã bị vỡ, gây chảy máu vào khoang dưới nhện.

Ảnh: BVCC

Khẩn trương nút túi phình, ngăn nguy cơ tái xuất huyết

Theo các bác sĩ, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình là tình trạng cấp cứu thần kinh – mạch máu não đặc biệt nguy hiểm. Khi túi phình bị vỡ, máu tràn vào khoang dưới nhện có thể làm tăng áp lực nội sọ, gây tổn thương não cấp tính, rối loạn ý thức, co thắt mạch não, thiếu máu não hoặc tái xuất huyết.

Đặc biệt, túi phình có thể tiếp tục vỡ trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.

Trước tình trạng cấp cứu của bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh nhanh chóng hội chẩn, đánh giá vị trí, hình thái túi phình, tình trạng xuất huyết và nguy cơ tái vỡ. Sau khi giải thích tình trạng bệnh và các nguy cơ có thể xảy ra với gia đình, ê-kíp thống nhất khẩn trương can thiệp loại bỏ túi phình khỏi vòng tuần hoàn, hạn chế nguy cơ tiếp tục chảy máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi sát các chỉ số, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và đánh giá tình trạng thần kinh, nhằm phát hiện sớm những biến chứng có thể xuất hiện sau xuất huyết dưới nhện.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Đau đầu đột ngột, dữ dội cần được cấp cứu sớm

Túi phình động mạch não là tình trạng một vị trí trên thành động mạch não bị giãn phình bất thường. Phần lớn túi phình chưa vỡ có thể không gây triệu chứng rõ ràng và được phát hiện tình cờ. Tuy nhiên, khi túi phình bị vỡ, máu có thể chảy vào khoang dưới nhện, gây xuất huyết dưới nhện - một cấp cứu thần kinh có nguy cơ tử vong và để lại di chứng nặng nề.

Một trong những biểu hiện điển hình của xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình là cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, thường được người bệnh mô tả là cơn đau bất thường hoặc dữ dội nhất từ trước đến nay. Người bệnh cũng có thể xuất hiện buồn nôn, nôn ói, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật, yếu liệt hoặc các dấu hiệu thần kinh khác.

Đáng lưu ý, không phải tất cả túi phình động mạch não đều có triệu chứng báo trước. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu bất thường, đặc biệt là đau đầu đột ngột và dữ dội.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, khi nghi ngờ vỡ túi phình động mạch não, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh mạch máu não, can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật thần kinh càng sớm càng tốt.

Việc xác định chính xác vị trí, kích thước, hình thái túi phình và tình trạng mạch máu não có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.