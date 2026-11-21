Trường hợp của một phụ nữ Trung Quốc được chẩn đoán mắc đái tháo đường tuýp 2 dù rất chú trọng ăn uống, kiêng khem và duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, bà vẫn gặp biến chứng nguy hiểm và tử vong ở tuổi 48. Điều đáng nói, thói quen ăn sáng tưởng chừng thanh đạm của bà lại khiến bác sĩ đặc biệt lưu tâm.

Ở tuổi 45, bà Lâm ở Trung Quốc được chẩn đoán mắc đái tháo đường tuýp 2. Kể từ đó, bà bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt với mong muốn kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng.

Bà gần như loại bỏ đồ ngọt, hạn chế dầu mỡ và cắt giảm đáng kể tinh bột. Bữa sáng quen thuộc là một bát cháo trắng ăn cùng chút dưa muối. Bữa trưa, bà chỉ ăn nửa bát cơm với nhiều rau xanh. Đến bữa tối, bà gần như không ăn cơm, chủ yếu dùng một miếng khoai lang nhỏ cùng dưa chuột hoặc rau trộn.

Bà tin rằng ăn uống càng đơn giản, ít đường và ít tinh bột thì đường huyết càng dễ kiểm soát. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược: Chỉ số đường huyết của bà thường xuyên biến động, lúc tăng cao, lúc giảm nhanh bất thường.

Ảnh minh họa.

Một buổi sáng cuối tuần, gia đình phát hiện bà Lâm bất tỉnh trong phòng ngủ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng của bà vẫn rất nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân gặp biến chứng chuyển hóa cấp tính. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, bà không qua khỏi do suy đa cơ quan ở tuổi 48.

Khi xem lại chế độ ăn uống của bệnh nhân, bác sĩ đặc biệt chú ý đến thói quen ăn cháo trắng và dưa muối kéo dài nhiều năm.

Theo các bác sĩ trong suy nghĩ của nhiều người, cháo trắng là món ăn nhẹ bụng, dễ tiêu hóa, phù hợp với người cần kiêng khem. Tuy nhiên, với người mắc đái tháo đường, đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu thường xuyên ăn riêng lẻ và thiếu các nhóm dinh dưỡng khác.

Cháo trắng, đặc biệt là cháo nấu quá nhừ, chứa nhiều tinh bột đã được hồ hóa, dễ tiêu hóa và hấp thu. Điều này có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn. Nếu bữa sáng chỉ có cháo mà thiếu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, khả năng kiểm soát đường huyết càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, dưa muối thường chứa lượng muối cao. Ăn nhiều và kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gây bất lợi cho tim mạch và thận. Đây đều là những cơ quan cần được đặc biệt bảo vệ ở người mắc tiểu đường.

Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người mắc đái tháo đường. Bởi vậy, kiểm soát đường huyết cần đi đôi với kiểm soát huyết áp, mỡ máu và bảo vệ chức năng thận.

Cần lưu ý, không thể kết luận riêng thói quen ăn cháo trắng hay dưa muối là nguyên nhân khiến bà Lâm tử vong. Các biến chứng cấp tính của tiểu đường có thể xuất hiện do nhiều yếu tố, bao gồm thiếu insulin, nhiễm trùng, mất nước hoặc việc điều trị chưa phù hợp.

Người mắc tiểu đường nên ăn sáng thế nào?

Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên sau một đêm dài không nạp thức ăn. Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý có thể giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau ăn.

Người mắc tiểu đường nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

Hạn chế tinh bột tinh chế: Không nên thường xuyên ăn cháo trắng nấu nhừ, bánh mì trắng, bánh bao làm từ bột mì tinh luyện hoặc các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Kết hợp đủ nhóm dinh dưỡng: Nên bổ sung protein từ trứng, sữa không đường, đậu phụ hoặc thịt nạc; ăn thêm rau xanh và một lượng tinh bột phù hợp từ yến mạch, bánh mì nguyên cám, ngô hoặc khoai.

Duy trì giờ ăn ổn định: Nên xây dựng thời gian ăn sáng phù hợp với lịch sinh hoạt và phác đồ điều trị, tránh bỏ bữa hoặc để cơ thể nhịn đói quá lâu.

Chú ý thứ tự ăn: Có thể ăn rau và thực phẩm giàu protein trước, sau đó mới ăn thực phẩm chứa tinh bột. Cách ăn này có thể hỗ trợ hạn chế mức tăng đường huyết sau bữa ăn.

Vận động sau ăn: Đi bộ nhẹ nhàng khoảng 10-30 phút, tùy thể trạng, có thể giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, người bệnh cần duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, tránh hút thuốc và ngủ đủ giấc.

Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc, giảm liều hoặc thay đổi phác đồ điều trị khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cũng cần theo dõi đường huyết định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như khát nhiều, tiểu nhiều, buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh sâu, mệt lả hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, với người mắc tiểu đường, điều quan trọng không phải là kiêng khem cực đoan mà là lựa chọn thực phẩm cân bằng, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị để kiểm soát bệnh lâu dài.

9 thực phẩm ăn sáng giúp giảm cân, no lâu và tốt cho sức khỏe Trứng: Trứng giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn vặt. Có thể ăn trứng luộc, trứng ốp la hoặc trứng tráng rau củ, kết hợp bánh mì nguyên cám. Sữa chua Hy Lạp: Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein, hỗ trợ duy trì cảm giác no và cung cấp lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Nên chọn loại không đường, ăn cùng trái cây hoặc yến mạch. Yến mạch: Yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng giảm cân. Quả bơ: Bơ cung cấp chất béo không bão hòa và chất xơ, giúp no lâu hơn. Có thể ăn bơ cùng bánh mì nguyên cám, trứng hoặc sữa chua. Các loại quả mọng: Việt quất, dâu tây và mâm xôi chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ nhưng tương đối ít calo. Có thể kết hợp với sữa chua hoặc yến mạch để tăng dinh dưỡng. Hạt chia: Hạt chia giàu chất xơ, protein thực vật và axit béo omega-3. Khi ngâm với sữa không đường, hạt chia nở tạo thành hỗn hợp giúp tăng cảm giác no. Bánh mì nguyên cám: So với bánh mì trắng, bánh mì nguyên cám thường chứa nhiều chất xơ hơn, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cảm giác đói. Có thể ăn cùng trứng, bơ hoặc một ít bơ hạt. Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó và hạt điều cung cấp protein, chất xơ cùng chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm giàu năng lượng nên cần kiểm soát khẩu phần. Rau xanh: Rau bina, cà chua và ớt chuông chứa ít calo, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bổ sung rau vào bữa sáng giúp tăng độ đa dạng dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.