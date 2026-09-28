Người phụ nữ 44 tuổi sinh 44 con: Bí ẩn đằng sau những lần mang thai 'không bình thường'

15 lần mang thai, 44 người con và lần sinh nở cuối cùng đầy biến cố

Theo Reuters, Mariam Nabatanzi (SN1980) kết hôn khi mới 12 tuổi và sinh đôi lần đầu tiên ở tuổi 13. Sau đó, người phụ nữ Uganda tiếp tục trải qua nhiều lần mang thai đôi, sinh ba và sinh tư.

Trong 15 lần mang thai, Nabatanzi có 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba và 5 lần sinh tư. Tổng cộng, bà đã hạ sinh 44 người con. Tuy nhiên, tại thời điểm Reuters thực hiện bài viết, chỉ có 38 người con của bà còn sống.

Sau những lần sinh đôi đầu tiên, Nabatanzi từng tìm đến bác sĩ để tìm hiểu về tình trạng của mình. Bà được thông báo có buồng trứng lớn bất thường và được khuyên rằng việc sử dụng một số biện pháp tránh thai, chẳng hạn thuốc tránh thai, có thể gây ra vấn đề sức khỏe.

Mariam Nabatanzi và những đứa con của mình. Ảnh: REUTERS

Đây là một trong những chi tiết được nhắc đến khi lý giải những lần mang đa thai liên tiếp của người phụ nữ Uganda. Tuy nhiên, bài viết của Reuters không xác định chính xác nguyên nhân y khoa khiến bà có tới 15 lần mang thai với số lượng con đặc biệt lớn.

Lần mang thai cuối cùng của Nabatanzi diễn ra khoảng hai năm rưỡi trước thời điểm Reuters đăng tải phóng sự, tức vào khoảng cuối năm 2016. Đây tiếp tục là một lần mang thai đôi nhưng không diễn ra suôn sẻ. Một trong hai em bé đã qua đời trong quá trình sinh nở, trở thành người con thứ sáu của bà không may mất đi.

Cuộc sống của các mẹ con khá khó khăn. Ảnh: REUTERS

Dù Uganda là quốc gia có tỷ lệ sinh cao, quy mô gia đình của Nabatanzi vẫn được Reuters mô tả là trường hợp đặc biệt. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới được hãng tin dẫn lại, tỷ suất sinh trung bình tại Uganda khi đó là 5,6 con trên mỗi phụ nữ, cao hơn mức trung bình toàn cầu được bài viết đề cập là 2,4 con.

Tuổi thơ nhiều mất mát, một mình nuôi 38 người con

Phía sau câu chuyện sinh 44 người con là cuộc đời trải qua nhiều biến cố của Nabatanzi. Mẹ ruột rời bỏ gia đình chỉ ba ngày sau khi bà chào đời, để lại người cha cùng Nabatanzi và các anh chị em.

Bi kịch tiếp tục xảy ra khi cha bà tái hôn. Theo lời kể của Nabatanzi với Reuters, mẹ kế đã đầu độc 5 người anh chị lớn bằng cách trộn thủy tinh nghiền vào thức ăn. Tất cả đều qua đời. Nabatanzi may mắn thoát khỏi thảm kịch vì khi đó đang ở nhà một người họ hàng.

Bà mới 7 tuổi khi biến cố xảy ra. Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình, Nabatanzi từng mong muốn có 6 người con để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống sau này lại đưa bà đến một hoàn cảnh khác xa dự định ban đầu.

Những bữa ăn của các đứa trẻ hiếm khi có thịt, cá. Ảnh: REUTERS

Khoảng ba năm trước thời điểm Reuters thực hiện phóng sự, người chồng đã rời bỏ gia đình, để Nabatanzi một mình chăm sóc 38 người con. Khi ấy, bà sống cùng các con trong bốn căn nhà chật hẹp, xây bằng những khối xi măng và lợp mái tôn tại một ngôi làng cách thủ đô Kampala khoảng 50 km về phía bắc.

Để trang trải sinh hoạt, người phụ nữ phải làm nhiều công việc khác nhau, từ làm tóc, trang trí sự kiện, thu gom và bán phế liệu đến nấu rượu gin địa phương và bán thuốc thảo dược. Dù làm việc liên tục, số tiền kiếm được vẫn nhanh chóng tiêu hết cho thực phẩm, quần áo, chi phí y tế và học phí của các con.

Gánh nặng nuôi dưỡng một gia đình đông người hiện rõ trong những sinh hoạt thường ngày. Nabatanzi cho biết gia đình có thể cần tới 25 kg bột ngô mỗi ngày. Thịt và cá là những món ăn hiếm khi xuất hiện trên mâm cơm.

Không gian sống cũng vô cùng chật chội. Reuters ghi nhận 12 người con ngủ trên những chiếc giường tầng bằng kim loại với đệm mỏng trong một căn phòng nhỏ. Những người khác phải nằm chung đệm, thậm chí ngủ trên nền đất.

Các con lớn chủ động phụ giúp mẹ nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc những em nhỏ hơn. Tuy nhiên, khó khăn tài chính vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của các con. Ivan Kibuka, người con lớn nhất khi đó 23 tuổi, cho biết anh từng phải nghỉ học cấp hai vì gia đình không còn đủ tiền.

Dù phải gánh vác trách nhiệm lớn, Nabatanzi vẫn mong các con có được cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc trò chuyện với Reuters, bà chia sẻ rằng mình đã phải đảm nhận những trách nhiệm của người trưởng thành từ rất sớm và gần như không có niềm vui kể từ khi sinh ra.

Câu chuyện của Mariam Nabatanzi vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi số lượng con bà từng sinh ra, mà còn cho thấy những khó khăn kéo dài mà một người mẹ phải đối mặt khi nuôi dưỡng một gia đình đông con trong điều kiện kinh tế thiếu thốn.