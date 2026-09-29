Người phụ nữ 43 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Ung thư vú giai đoạn sớm bị nhầm với thay đổi trong kỳ kinh

Chị Thu thường xuyên bị căng tức, đau ngực vào mỗi kỳ kinh nguyệt. Khoảng 6 tháng nay, ngực xuất hiện một khối u nhỏ, đau nhiều hơn khi "tới tháng". Cho rằng đây có thể là u hạch lành tính hoặc do nội tiết tố thay đổi, chị không đi khám.

Gần đây, khối u đau nhói nhiều hơn khiến chị Thu đến bệnh viện kiểm tra. ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, Khoa Ngoại Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết qua thăm khám nhận thấy khối u cứng, di động.

Siêu âm ghi nhận khối u kích thước 1,9 x 1,9 cm, được đánh giá BI-RADS 5, với khả năng ác tính hơn 95%. Chụp nhũ ảnh cho thấy khối u bất đối xứng, có vi vôi hóa và co kéo mô xung quanh.

Kết quả sinh thiết xác định chị Thu mắc ung thư vú trái giai đoạn 0, các tế bào ác tính còn tại chỗ, chưa xâm lấn mô xung quanh.

Ảnh minh họa.

Ung thư vú giai đoạn sớm, phẫu thuật cắt u và tái tạo ngay

Biết mình mắc ung thư, chị Thu suy sụp. Sau khi được chồng và bác sĩ động viên, chị lấy lại tinh thần, quyết định phẫu thuật điều trị ung thư kết hợp tái tạo vú ngay trong cùng ca mổ, mong muốn sau điều trị vẫn giữ được vòng một và tự tin trở lại cuộc sống.

Bác sĩ Tấn cùng ê-kíp cắt bỏ toàn bộ tuyến vú, chừa lại quầng vú và núm vú, đồng thời nạo hạch gác cửa. Các bác sĩ lấy mẫu mô dưới núm vú để sinh thiết, kết quả âm tính, cho phép tiếp tục bảo tồn núm vú.

Ca mổ được thực hiện đồng thời bởi hai ê-kíp. Trong khi một ê-kíp tiến hành cắt tuyến vú, ê-kíp còn lại lấy vạt da thẳng bụng (TRAM). Bác sĩ Tấn bóc tách vạt TRAM, tạo đường hầm từ vùng bụng trái đến vú rồi đưa vạt qua đường hầm để tạo hình ngực mới.

Ê-kíp tiếp tục phục hồi khuyết hổng vùng bụng bằng miếng lưới nhân tạo nhằm phòng ngừa nguy cơ thoát vị thành bụng sau phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ và thành công.

Ung thư vú giai đoạn sớm giúp điều trị thuận lợi

Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Thu ổn định và được xuất viện sau 3 ngày. Vùng ngực được tái tạo mềm mại, đồng thời vùng bụng được tạo hình thon gọn. Chị không cần điều trị thêm bằng hóa trị hay xạ trị.

Theo bác sĩ Tấn, với hơn 25 năm kinh nghiệm phẫu thuật điều trị ung thư vú, nhiều phụ nữ khi phát hiện bệnh thường tập trung vào việc điều trị mà chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề tái tạo vú. Sau khi điều trị ổn định và trở lại cuộc sống thường ngày, sự thay đổi về cơ thể có thể khiến người bệnh tự ti, mặc cảm.

Tái tạo vú ngay trong cuộc phẫu thuật ung thư vú giúp người bệnh không phải đối diện với cảm giác mất đi một phần quan trọng của cơ thể sau khi tỉnh lại. Theo bác sĩ, tinh thần thoải mái, lạc quan có thể giúp người bệnh có thêm động lực trong quá trình điều trị và trở lại cuộc sống bên gia đình.

Nhìn mình trong gương sau phẫu thuật, chị Thu chia sẻ: "Tôi phát hiện và điều trị bệnh ngay ở giai đoạn sớm, nên quá trình thuận lợi, đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống".

Ung thư vú: Đừng chủ quan với khối u mới xuất hiện ở ngực

Bác sĩ Tấn cho biết nhiều chị em có thể nhầm lẫn những thay đổi ở tuyến vú trong kỳ kinh với dấu hiệu bất thường. Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, sự dao động của hormone estrogen và progesterone khiến mô tuyến vú sưng, giữ nước, gây cương tức và đau nhức. Đôi khi chị em có thể sờ thấy các cục u lổn nhổn, thường là u sợi tuyến lành tính và có thể xẹp xuống sau khi hết kinh.

Tình trạng này lặp lại mỗi tháng dễ khiến chị em chủ quan. Khi xuất hiện một khối u mới, người bệnh có thể nhầm tưởng đó chỉ là tình trạng thường gặp trong kỳ kinh, tự cho rằng u lành tính rồi bỏ qua việc thăm khám. Điều này có thể làm mất cơ hội phát hiện và điều trị ung thư ở giai đoạn sớm.

Chị Thu may mắn đi khám kịp thời nên phát hiện bệnh ở giai đoạn 0. Theo bác sĩ Tấn, trường hợp này có tiên lượng điều trị khỏi đến 99%.

Bác sĩ khuyên chị em nên khám sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện đau ngực bất thường hoặc sờ thấy khối u, đặc biệt là khối u mới xuất hiện hoặc có thay đổi khác với những lần trước, nên đi khám để được đánh giá. Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị hiệu quả, giảm gánh nặng về chi phí và tinh thần.