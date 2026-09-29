Người phụ nữ 40 tuổi đột ngột tử vong, bác sĩ cảnh báo buổi sáng chớ ăn 3 món này

Đó là câu chuyện đau lòng của cô Vương (40 tuổi) ở Trung Quốc. Được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cách đây 2 năm nhưng do cơ thể không có triệu chứng đau đớn rõ rệt, cô Vương chủ quan, không tái khám đều đặn và bỏ qua việc kiểm soát ăn uống.

Đến khi bất ngờ ngất xỉu tại nhà, được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ nhận định cô đã bị biến chứng ngộ độc toan ceton cấp tính trên nền suy thận và tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Dù đội ngũ y tế cố gắng hết sức, cô Vương vẫn không thể qua khỏi.

Bác sĩ Wang Yao, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Zhongda (Trung Quốc) cho biết, nguyên nhân khiến bệnh tình của cô Vương chuyển biến xấu nhanh đến vậy xuất phát từ 3 món ăn sáng cực kỳ quen thuộc nhưng không hề tốt cho sức khỏe, nhất là người mắc bệnh tiểu đường.

Trong khi đó, "sau một đêm dài nhịn ăn, cơ thể đang ở trạng thái trao đổi chất đặc biệt nên khả năng hấp thụ dưỡng chất diễn ra rất nhanh. Thành phần của bữa sáng sẽ quyết định trực tiếp mức đường huyết cơ sở cho cả ngày. Nếu nạp thực phẩm xấu ngay khi bụng rỗng, đường huyết sẽ tăng vọt đột ngột, buộc tuyến tụy phải tiết ra lượng lớn insulin để xử lý, lâu dần dẫn đến kiệt quệ chức năng tụy và kháng insulin nghiêm trọng", bác sĩ giải thích.

Chính bác sĩ điều trị cũng phải thừa nhận, sau khi nghe tên 3 món ăn sáng "khoái khẩu" hơn 5 năm qua của cô Vương, ông cũng phải giật mình. Đó là:

Cháo gạo trắng ăn kèm rau muối chua

Ảnh minh họa.

Đây là món ăn sáng yêu thích của nhiều người vì sự thanh nhẹ, dễ nuốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo gạo khi ninh quá lâu sẽ làm cấu trúc tinh bột bị hồ hóa hoàn toàn, biến thành dạng đường đơn. Khi vào cơ thể, cháo trắng không cần qua quá trình tiêu hóa phức tạp mà "xả thẳng" glucose vào máu, làm đường huyết tăng lên nhanh chóng.

Thêm vào đó dưa muối hay cà muối chứa lượng muối rất cao. Muối làm xơ cứng thành mạch, tạo ra "cú đúp" tàn phá: vừa gây áp lực làm tuyến tụy kiệt sức tiết insulin, vừa thúc đẩy biến chứng cao huyết áp và suy thận ở người mắc bệnh tiểu đường.

Quẩy chiên, bánh bao chiên và các loại bánh rán ngập dầu

Ảnh minh họa.

Việc tiêu thụ lượng lớn chất béo bão hòa từ đồ chiên rán khiến tế bào bị kháng insulin nghiêm trọng, làm đường huyết tăng cao và kéo dài. Chưa kể, dầu ăn chiên đi chiên lại ở các hàng quán còn sinh ra axit béo chuyển hóa (trans fat) gây xơ vữa động mạch, kích ngòi cho các biến chứng đột quỵ và hoại tử tử vong ở người bệnh tiểu đường.

Bánh mì ngọt, ngũ cốc ăn liền và các loại sữa hạt nhiều đường

Nhiều người bận rộn như cô Vương thường chọn một chiếc bánh mì ngọt, gói bột ngũ cốc uống liền hay ly sữa hạt đóng chai cho nhanh gọn vì nghĩ chúng lành mạnh. Thực chất, đây là những thực phẩm không tốt đối với người có đường huyết cao.

Sữa hạt tự nhiên nguyên chất rất tốt, nhưng có không ít các loại sữa hạt được cho thêm rất nhiều đường tinh luyện, hương liệu và chất béo chuyển hóa để tăng độ ngọt béo. Lượng đường hấp thu nhanh này vượt xa khả năng chuyển hóa của tuyến tụy, gây tích tụ mỡ nội tạng và làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin.

Quy tắc ăn uống dành cho người bệnh tiểu đường

-Chọn thực phẩm toàn phần thay vì thực phẩm bổ sung

Không có bằng chứng cho thấy chất bổ sung khoáng chất và vitamin có thể giúp bạn kiểm soát bệnh tiểu đường. Tốt nhất là bạn nên lấy các chất dinh dưỡng cần thiết từ thực phẩm vì chất bổ sung có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của bạn và làm cho bệnh tiểu đường trở nên phức tạp.

-Ăn nhiều trái cây và rau quả

Trái cây nguyên chất tốt cho tất cả mọi người, ngay cả đối với bệnh nhân tiểu đường. Trái cây có lượng đường tự nhiên, không gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về trường hợp bệnh tiểu đường của bạn, nên ăn những loại trái cây nào.

-Bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh

Cũng giống như bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác, chất béo cũng quan trọng không kém để chúng ta khỏe mạnh. Chọn thực phẩm có chất béo lành mạnh hơn như các loại hạt không ướp muối, quả bơ, cá nhiều dầu, dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu hướng dương.

-Ăn ít muối

Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khi bạn đang mắc bệnh tiểu đường, bạn còn có nhiều nguy cơ mắc tất cả các tình trạng này hơn. Để cắt giảm lượng muối, nện hạn chế tiêu thụ thực phẩm đóng gói sẵn vì chúng thường chứa nhiều muối.

-Ăn ít thịt đã qua chế biến và thịt đỏ

Đối với bệnh nhân tiểu đường, việc ăn nhiều thịt đỏ và thịt đã qua chế biến (như giăm bông, thịt xông khói, xúc xích, thịt cừu và thịt bò) có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim và ung thư. Hãy thay thịt đã chế biến bằng đậu, trứng, cá, thịt gia cầm và các loại hạt không ướp muối.

-Bổ sung chất xơ trong bữa ăn

Ảnh minh họa.

Cố gắng có ít nhất 8g chất xơ mỗi bữa, điều này sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và giúp bạn no lâu hơn. Đảm bảo bao gồm các loại thực phẩm như đậu Hà Lan, đậu, yến mạch, lúa mạch, táo, lê, quả mọng, khoai lang, bông cải xanh, cà rốt và củ cải đường trong chế độ ăn hằng ngày của bạn.

-Ăn thực phẩm toàn phần

Chọn ăn 100% bột mì và bánh mì nguyên cám, dùng gạo lứt thay vì gạo trắng sẽ tốt hơn. Những lựa chọn này sẽ giúp bạn no lâu hơn và không dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu ngay lập tức.

-Ưu tiên chế biến đơn giản

Ưu tiên các món luộc, hấp, nấu canh thanh nhẹ, tránh chiên rán nhiều dầu mỡ hay nêm thêm đường.