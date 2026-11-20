Theo thông tin từ cảnh sát Singapore và Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), hai cơ quan nhận được tin báo về một trường hợp rơi từ trên cao tại số 2 Orchard Turn vào khoảng 6h50 ngày 18/11.

Khi lực lượng chức năng có mặt, người phụ nữ được phát hiện nằm bất động. Nhân viên y tế thuộc SCDF xác nhận nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Trung tâm thương mại ION Orchard. Ảnh: Mothership.

Theo tìm hiểu của trang Mothership, vụ việc xảy ra tại khu vực bên ngoài trung tâm thương mại ION Orchard.

Cảnh sát Singapore cho biết, kết quả điều tra sơ bộ chưa phát hiện dấu hiệu có hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết.

Đại diện ION Orchard xác nhận, đã nắm được thông tin về vụ việc liên quan đến một người dân xảy ra ngày 18/11.

Người phát ngôn trung tâm thương mại cho biết hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin do cơ quan chức năng đang điều tra.