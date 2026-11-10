Người phụ nữ 35 tuổi mất tích một tuần, thi thể được tìm thấy trong ngôi mộ nông, hé lộ danh tính nghi phạm

Cảnh sát New York (Mỹ) đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị cáo buộc liên quan đến cái chết của Seraphina Pereira, 35 tuổi, sau khi thi thể người phụ nữ được phát hiện trong một ngôi mộ nông gần bãi biển ở quận Queens.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), Pereira được nhìn thấy lần cuối khi rời khỏi nơi ở vào ngày 19/10. Năm ngày sau, vào tối 24/10, thi thể cô được phát hiện gần một bãi biển thuộc quận Queens, ngay trước 22h.

Seraphina Pereira (bên trái), người được phát hiện thi thể trong một ngôi mộ nông tại khu vực đầm lầy. Nguồn ảnh: Seraphina Pereira/Facebook; CBS New York/YouTube.

Đến tối 26/10, đúng một tuần sau thời điểm nạn nhân mất tích, cảnh sát bắt giữ Rogelio Lozano-Garita, 26 tuổi, để điều tra về vụ việc. Theo đài ABC7 NY, lực lượng chức năng đã huy động một chuyên gia đàm phán con tin đến địa điểm bắt giữ trước khi khống chế nghi phạm.

Cảnh sát cho biết Lozano-Garita là cha của hai người con của Pereira.

Tuy nhiên, thông tin về mối quan hệ giữa hai người chưa thống nhất. Đài ABC7 NY gọi người đàn ông này là bạn trai của nạn nhân, trong khi trang Gothamist dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết anh ta là bạn trai cũ.

Thi thể Pereira được tìm thấy trong một ngôi mộ nông. Hình ảnh do CBS New York công bố cho thấy các sĩ quan cảnh sát sử dụng đèn pin tìm kiếm tại khu vực đầm lầy gần Công viên Cộng đồng Rockaway.

Seraphina Pereira bên các con. Nguồn ảnh: Seraphina Pereira/Facebook.

Trên mạng xã hội, Pereira thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống gia đình và bày tỏ niềm tự hào về thành tích của các con.

Tháng 6 vừa qua, cô đăng tải video lễ tốt nghiệp của một người con, kèm lời chia sẻ rằng rất tự hào khi con hoàn thành chương trình lớp 5 và nhận được phần thưởng môn Toán.

Sau khi thông tin về cái chết của Pereira được công bố, nhiều người thân, bạn bè đã gửi lời chia buồn và đăng tải những dòng tưởng nhớ cô. Một người tên Stanley Gray cho biết Pereira đã trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn tìm được lý do để mỉm cười

Hiện, cảnh sát chưa công bố động cơ gây án. Lozano-Garita bị cáo buộc các tội danh gồm giết người, tàng trữ vũ khí trái phép, che giấu thi thể và can thiệp vào chứng cứ.

Tính đến chiều 27/10, hồ sơ trực tuyến của nghi phạm tại tòa án chưa có thông tin. Do đó, chưa rõ người này đã đưa ra lời biện hộ hay thuê luật sư đại diện hay chưa.

Các cáo buộc đối với Lozano-Garita hiện chưa được xác định bằng phán quyết của tòa án.