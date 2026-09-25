Người phụ nữ 35 năm miệt mài làm lồng đèn truyền thống ở Đồng Tháp

Với niềm đam mê sáng tạo và mong muốn gìn giữ nét đẹp của lồng đèn thủ công truyền thống, suốt 35 năm qua, cứ mỗi mùa Trung thu, bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân (65 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lại miệt mài làm ra những chiếc lồng đèn đủ hình dáng.

Từ những chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, đôi bàn tay khéo léo của bà dần tạo nên nhiều mẫu lồng đèn khác nhau mang đậm nét thủ công truyền thống và mang đến niềm vui cho thiếu nhi trong mùa Trung thu.

Lồng đèn Bé Sen - hình ảnh của Đồng Tháp, sản phẩm mới năm nay được bà Ngân tâm đắc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Khung lồng đèn được tạo hình từ những thanh tre, nan trúc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Với bà Ngân, tạo ra những chiếc lồng đèn thủ công là niềm vui mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc sẵn sàng đến tay trẻ em trong mùa Trung thu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Từ chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, bà Ngân làm ra thêm nhiều mẫu mã, kiểu dáng của lồng đèn truyền thống. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bà Ngân thực hiện từng công đoạn để tạo ra chiếc lồng đèn thủ công. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mỗi chiếc đèn là kết quả của nhiều công đoạn thủ công, đòi hỏi sự khéo léo. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN

Sau nhiều năm, nghề làm lồng đèn vẫn được bà Ngân duy trì như một cách gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN

Giấy kính nhiều màu sắc giúp những chiếc lồng đèn trở nên bắt mắt, phù hợp với trẻ nhỏ. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN

Mỗi chiếc đèn là kết quả của nhiều công đoạn thủ công, đòi hỏi sự khéo léo. Ảnh: Hồng Thái-TTXVN