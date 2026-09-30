Người phụ nữ 34 tuổi tử vong vì ngày nào cũng uống loại nước 'vạn người mê'

Amy Louise Thorpe, 34 tuổi, sống tại Invercargill, New Zealand, được phát hiện đã tử vong tại nhà. Cô có tiền sử động kinh và đang mang thai 15 tuần.

Người phụ nữ này được cho là có thói quen sử dụng lượng lớn đồ uống chứa caffeine mỗi ngày, gồm khoảng 2 lít nước ngọt và 500 ml-1 lít nước tăng lực. Trong thời gian trước khi qua đời, các cơn động kinh của cô trở nên thường xuyên và khó kiểm soát hơn.

Theo Otago Daily Times, sau cuộc điều tra, điều tra viên David Robinson đã tham vấn chuyên gia thần kinh về khả năng liên quan giữa lượng caffeine mà Amy sử dụng và tình trạng động kinh.

Theo bác sĩ Hammond-Tooke, caffeine có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn co giật ở một số người. Chất này cũng có khả năng ảnh hưởng đến tác dụng của một số thuốc chống động kinh.

Trong trường hợp của Amy, bác sĩ nhận định lượng caffeine tiêu thụ ở mức cao có thể đã góp phần khiến các cơn động kinh khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, đây là nhận định về một yếu tố có khả năng liên quan, không đồng nghĩa caffeine được xác định là nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết của người phụ nữ.

Mỗi ngày, người phụ nữ 34 tuổi uống khoảng 2 lít nước ngọt cùng 500 ml đến 1 lít nước tăng lực. Ảnh minh họa.

Điều tra viên David Robinson cho rằng việc công khai thông tin có thể giúp cộng đồng, đặc biệt là những người mắc động kinh, hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn khi tiêu thụ quá nhiều caffeine.

Ông cũng đề nghị thông tin này được chia sẻ tới các bác sĩ đa khoa và các tổ chức liên quan đến bệnh động kinh tại New Zealand, đồng thời khuyến nghị người bệnh được tư vấn về ảnh hưởng có thể có của caffeine đối với tình trạng bệnh và thuốc điều trị.

Theo các chuyên gia caffeine không phải là yếu tố duy nhất cần lưu ý khi sử dụng thường xuyên nước ngọt và nước tăng lực. Nhiều sản phẩm còn chứa lượng đường đáng kể, trong khi nước tăng lực có thể chứa caffeine và các chất kích thích khác.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine trong thời gian ngắn có thể gây ra một số biểu hiện như bồn chồn, hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, đau đầu hoặc khó ngủ. Việc sử dụng đồ uống chứa caffeine vào chiều tối cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài, cơ thể có thể mệt mỏi và một số vấn đề sức khỏe có thể trở nên khó kiểm soát hơn.

Đặc biệt, người đang mắc bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc điều trị nên thận trọng với các loại đồ uống chứa nhiều caffeine. Với người bị động kinh, việc sử dụng caffeine nên được trao đổi với bác sĩ điều trị, nhất là khi nhận thấy tần suất hoặc mức độ các cơn co giật thay đổi.

Một điểm đáng lưu ý là lượng caffeine mỗi ngày không chỉ đến từ một sản phẩm. Cà phê, trà, nước ngọt có caffeine, nước tăng lực, chocolate và một số sản phẩm khác đều có thể đóng góp vào tổng lượng caffeine mà cơ thể hấp thụ.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến từng loại đồ uống riêng lẻ, người tiêu dùng nên xem xét tổng lượng caffeine nạp vào trong ngày.

Khi lựa chọn sản phẩm, nên đọc kỹ thông tin dinh dưỡng và thành phần trên nhãn, đặc biệt là hàm lượng đường và caffeine. Nước lọc vẫn nên là nguồn đồ uống chính trong sinh hoạt hằng ngày.

Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như tim đập nhanh, hồi hộp, run tay, mất ngủ kéo dài hoặc khó chịu sau khi sử dụng nhiều caffeine, nên giảm lượng tiêu thụ và trao đổi với nhân viên y tế khi cần thiết.

Đối với người mắc bệnh lý nền, đang dùng thuốc hoặc phụ nữ mang thai, việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống chứa nhiều caffeine càng cần được cân nhắc và nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Những điều xảy ra với cơ thể sau khi uống nước ngọt có gas Nước ngọt có đường chủ yếu cung cấp năng lượng từ đường nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Uống thường xuyên có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể, góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Một chai nước ngọt có gas có thể chứa lượng đường tương đương khoảng 22 gói đường pha cà phê. Với khối lượng đường đó bạn có thể sử dụng trong 22 cốc cà phê và tiêu thụ trong ít nhất 10 ngày. Các nhà khoa học đã đưa ra nghiên cứu về sự biến đổi trong cơ thể người trong 1 giờ đồng hồ sau khi bạn uống 1 chai nước ngọt có gas. - Sau 10 phút: Một lượng đường tương đương khoảng 10 thìa cà phê sẽ được đưa vào cơ thể bạn, tức là 100% đường bạn cần trong ngày. Dù lượng đường đưa vào khá lớn nhưng bạn không bị nôn mửa do axit photphoric trong lon nước đã kìm hãm vị giác. - Sau 20 phút: Lượng đường trong máu tăng vọt. Insulin (một loại hoóc môn giúp đường di chuyển từ máu vào tế bào) cũng được giải phóng. Gan nhanh chóng tiếp nhận và chuyển hóa đường thành chất béo. - Sau 40 phút: Đồng tử của bạn sẽ giãn ra, huyết áp tăng lên đồng thời gan sẽ phản ứng lại bằng cách tăng lượng đường trong hệ tuần hoàn. - Sau 60 phút: Trải qua những biến đổi trong máu, hệ thần kinh và não bộ thì caffeine bắt đầu phát huy tác dụng lợi tiểu. Tuy nhiên, trong quá trình bài tiết, lượng canxi, magie và kẽm sẽ bị đào thải ra ngoài cũng với natri, nước và chất điện giải. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, uể oải và bạn rất dễ cáu gắt.