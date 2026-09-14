Người phụ nữ 34 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ triệu chứng nhiều người mắc

Chị Nga (ngụ tỉnh Tây Ninh) có tiền sử viêm giáp Hashimoto và đã theo dõi bệnh trong nhiều năm. Gần đây, nhận thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, tóc rụng nhiều hơn, chị đi kiểm tra sức khỏe và được phát hiện có tổn thương tuyến giáp.

Kết quả thăm khám cho thấy chị bị ung thư tuyến giáp, các tổn thương xuất hiện ở cả hai thùy tuyến giáp. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, bác sĩ chỉ định chị cắt toàn bộ tuyến giáp.

Ở tuổi 34, việc phát hiện ung thư tuyến giáp khiến chị Nga bất ngờ. Trước đó, chị không nghĩ những thay đổi như mệt mỏi hay rụng tóc lại có thể liên quan đến một bệnh lý ác tính.

Để điều trị tổn thương tuyến giáp, đồng thời hạn chế sẹo vùng cổ, ê-kíp Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TP.HCM) lựa chọn phẫu thuật nội soi qua các đường vào nhỏ vùng ngực - nách thay vì đường mổ phía trước cổ.

Ca mổ có thêm thách thức do người bệnh có tiền sử viêm giáp Hashimoto kéo dài. Tình trạng viêm mạn tính có thể khiến mô tuyến giáp xơ, dính, làm quá trình bóc tách và nhận diện các cấu trúc quan trọng khó khăn hơn.

Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ diễn tiến tốt. (Ảnh: BVCC)

Theo BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, trong phẫu thuật tuyến giáp, việc nhận diện và bảo tồn thần kinh thanh quản quặt ngược cùng các tuyến cận giáp là những yêu cầu quan trọng.

“Thần kinh thanh quản quặt ngược và các tuyến cận giáp liên quan trực tiếp đến chức năng phát âm và cân bằng canxi. Vì vậy, trong trường hợp mô tuyến giáp viêm xơ, dính, ê-kíp càng phải thận trọng trong quá trình bóc tách”, bác sĩ Duyên nói.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ diễn tiến tốt, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh thanh quản quặt ngược hay hạ canxi. Chị Nga có thể vận động, ăn uống sớm và xuất viện vào ngày thứ hai sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Duyên, ung thư tuyến giáp không chỉ xuất hiện ở người trung niên hay lớn tuổi. Bệnh cũng có thể được phát hiện ở người trẻ, trong đó có những trường hợp gần như không có triệu chứng rõ ràng.

“Ung thư tuyến giáp ngày càng trẻ hóa. Thực tế, chúng tôi cũng tiếp nhận những trường hợp ung thư tuyến giáp ở người rất trẻ, gần đây nhất là người bệnh sinh năm 2007”, bác sĩ Duyên cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý không phải mọi nhân tuyến giáp đều là ung thư. Khi phát hiện nhân tuyến giáp, bác sĩ sẽ đánh giá dựa trên đặc điểm hình ảnh siêu âm, kích thước tổn thương và các yếu tố nguy cơ. Trong những trường hợp cần thiết, người bệnh có thể được chỉ định chọc hút tế bào để xác định bản chất tổn thương.

“Người bệnh không nên chủ quan khi phát hiện bất thường nhưng cũng không cần quá lo lắng, bởi không phải trường hợp nào có nhân tuyến giáp cũng là ung thư và không phải ai cũng cần phẫu thuật”, bác sĩ Duyên nói. Kế hoạch điều trị và theo dõi cần được cá thể hóa, bởi không phải người bệnh nào cũng áp dụng cùng một phác đồ.

Từ trường hợp của chị Nga, bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với những bất thường kéo dài của cơ thể. Khi xuất hiện thay đổi ở vùng cổ hoặc đã có bệnh lý tuyến giáp, người bệnh nên chủ động thăm khám để được đánh giá và theo dõi phù hợp.