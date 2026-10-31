Người phụ nữ 32 tuổi máu 'trắng đục như sữa', bác sĩ 'chỉ mặt điểm tên' thói quen ít ai ngờ

Mới đây trường hợp chị Lâm 32 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang ăn tôm hùm đất cay, sau đó tiếp tục dùng nửa quả dưa hấu lạnh. Vài giờ sau, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, kèm sốt cao và buồn nôn. Gia đình nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang cấp cứu.

Tại viện qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Triglycerid của bệnh nhân vượt ngưỡng 64,2 mmol/L, cao gấp 37 lần mức bình thường. Cholesterol toàn phần lên tới 18,38 mmol/L, cao hơn hơn 3 lần giới hạn an toàn.

Tình trạng tăng lipid máu nghiêm trọng đã trực tiếp kích hoạt viêm tụy cấp do mỡ máu, thể bệnh có diễn tiến cực nhanh và tỉ lệ tử vong cao, theo Sohu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu nghiêm trọng. Đây là một thể bệnh có nguy cơ diễn tiến nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngay trong đêm, bệnh viện phải kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa.

Đáng chú ý trong quá trình điều trị, các nhân viên y tế không khỏi bất ngờ khi phần huyết tương được tách ra có "màu trắng như sữa".

Hiện tượng này được gọi là huyết tương đục như sữa, xảy ra khi nồng độ triglycerid trong máu tăng quá cao, khiến huyết tương chứa lượng lớn các hạt mỡ. Sau gần 2 giờ, khoảng 2,6 lít huyết tương được thay thế. Chỉ số mỡ máu của bệnh nhân giảm đáng kể, tình trạng đau bụng và sốt cũng dần cải thiện.

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Điều khiến các bác sĩ bất ngờ là bệnh nhân không hề béo phì, chế độ ăn thường ngày cũng không quá nhiều dầu mỡ. Sau quá trình khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ biết được chị Lâm đã sử dụng thuốc tránh thai loại tác dụng ngắn trong thời gian dài nhằm tránh thai và điều hòa kinh nguyệt.

Theo bác sĩ điều trị, một số phụ nữ có cơ địa nhạy cảm với thuốc nội tiết. Việc dùng kéo dài có thể gây rối loạn chuyển hóa lipoprotein, làm tăng triglycerid trong máu một cách âm thầm.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có thói quen thường xuyên uống sữa bột, cà phê hòa tan chứa kem béo thực vật và nhiều đường.

Theo các chuyên gia, thuốc tránh thai nội tiết chứa estrogen và progesterone có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý sử dụng thuốc tránh thai kéo dài hoặc dùng thuốc với mục đích điều hòa kinh nguyệt khi chưa được bác sĩ tư vấn. Trước khi sử dụng, cần đánh giá các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tiền sử rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và những bất thường về chuyển hóa.

Trong quá trình dùng thuốc, người bệnh nên duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, trong đó có xét nghiệm mỡ máu và chức năng gan khi có chỉ định, cũng rất cần thiết.

Đặc biệt, nếu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, nhất là vùng bụng trên hoặc lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, nôn ói và sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay.

Những cách đơn giản giúp kiểm soát mỡ máu hiệu quả Điều chỉnh chế độ ăn uống: Hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, mỡ động vật và đồ chiên rán. Nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại cá giàu axit béo có lợi. Đồng thời, kiểm soát lượng muối tiêu thụ, duy trì dưới 6g mỗi ngày. Kiểm soát cân nặng: Thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu. Người bệnh nên duy trì chỉ số BMI dưới 25. Với người đang thừa cân hoặc béo phì, cần xây dựng kế hoạch giảm cân khoa học, hướng tới mục tiêu giảm khoảng 10% trọng lượng cơ thể ban đầu. Thường xuyên tập thể dục: Duy trì thói quen tập luyện từ 30-60 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập thể dục phù hợp với thể trạng đều có lợi cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ cải thiện mỡ máu. Tránh xa chất kích thích: Bỏ thuốc lá, hạn chế tối đa rượu bia và các đồ uống có cồn. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuyển hóa lipid, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Người bị rối loạn mỡ máu cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị và không tự ý ngừng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ.