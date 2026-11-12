Người phụ nữ 30 tuổi suýt tử vong vì uống nước ép rau củ kiểu này, bác sĩ cảnh báo 5 điều ít ai hay

Một phụ nữ 30 tuổi tại Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng sau khi uống hết chai nước ép rau củ tự làm, được bảo quản trong tủ lạnh suốt 3 ngày để phục vụ kế hoạch giảm cân.

Gia Gia (tên nhân vật đã thay đổi), 30 tuổi, sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là nhân viên văn phòng và khá chú trọng đến việc duy trì vóc dáng. Cô thường xuyên tập yoga, thể dục nhịp điệu và duy trì chế độ ăn uống điều độ. Trong nhiều năm, cân nặng của Gia Gia dao động trong khoảng 48-49,5kg.

Tuy nhiên, sau một thời gian bận rộn với công việc và các sự kiện của công ty, cân nặng của cô tăng lên 53kg. Dù với chiều cao 1,65m, chỉ số BMI của Gia Gia vẫn ở mức bình thường, cô vẫn không hài lòng với vóc dáng và quyết định giảm cân cấp tốc.

Để nhanh chóng lấy lại cân nặng trước đây, Gia Gia cắt giảm đáng kể khẩu phần ăn sáng và trưa. Bữa tối, cô chủ yếu sử dụng salad, sữa chua, trái cây và nước ép rau củ.

Do không có nhiều thời gian chuẩn bị thức ăn mỗi ngày, người phụ nữ này mua rau củ về tự ép một lượng lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần. Tuy nhiên, vì chưa quen với hương vị, cô chỉ uống một ít rồi để phần còn lại trong ngăn mát.

Công việc bận rộn khiến Gia Gia quên mất chai nước ép đã chuẩn bị. Đến ngày thứ ba, khi cảm thấy khát và không muốn lãng phí thực phẩm, cô lấy chai nước ép ra uống hết khoảng 500ml.

Chỉ vài giờ sau, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, kèm theo khó thở, chóng mặt và tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu đi. Không thể tự đứng vững, cô phải gọi cấp cứu trong đêm.

Ảnh minh họa.

Theo Tiến sĩ Lu Yuanqiang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang, khi được đưa đến bệnh viện, Gia Gia đã trong tình trạng nguy kịch. Da mặt, môi và móng tay của bệnh nhân tím tái, kèm theo choáng váng và suy giảm nhận thức.

Kết quả kiểm tra cho thấy độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân giảm xuống dưới 80%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường khoảng 95-100%. Các xét nghiệm chuyên sâu xác định cô bị ngộ độc nitrit cấp tính.

Trước tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu, bao gồm hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày và sử dụng thuốc giải độc theo phác đồ. Nhờ được điều trị kịp thời, Gia Gia qua cơn nguy hiểm và được chuyển về phòng bệnh thường vào sáng hôm sau.

Khi được bác sĩ hỏi về những thực phẩm đã sử dụng trước khi nhập viện, bệnh nhân mới kể lại việc uống hết chai nước ép rau củ được làm từ 3 ngày trước đó.

Theo Tiến sĩ Lu Yuanqiang, nguyên nhân gây ngộ độc không nằm ở bản thân rau củ mà chủ yếu liên quan đến quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Một số loại rau củ, đặc biệt là rau lá xanh, có thể chứa nitrat tự nhiên. Khi rau được chế biến thành nước ép hoặc salad rồi bảo quản trong thời gian dài, vi khuẩn có thể phát triển và chuyển hóa nitrat thành nitrit. Việc bảo quản không đúng cách làm tăng nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn và hình thành các chất gây hại.

Nitrit khi đi vào cơ thể có thể làm biến đổi hemoglobin thành methemoglobin, khiến máu suy giảm khả năng vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan. Người bị ngộ độc có thể xuất hiện các biểu hiện như tím môi, lưỡi và móng tay, đau đầu, chóng mặt, khó thở. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo HK01 chuyên gia cảnh báo một số điều đáng chú ý:

Không nên để nước ép rau củ quá lâu: Nước ép sau khi chế biến cần được sử dụng sớm, tránh làm một lượng lớn rồi bảo quản nhiều ngày.

Cẩn trọng với rau củ đã chế biến: Rau củ, đặc biệt là rau lá xanh, có thể chứa nitrat. Khi bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit gây ngộ độc.

Nhận biết dấu hiệu ngộ độc nitrit: Các biểu hiện có thể gồm tím tái môi, lưỡi, móng tay, đau đầu, chóng mặt và khó thở. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp.

Không chủ quan với thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh: Nhiệt độ thấp không đồng nghĩa với việc thực phẩm đã chế biến an toàn tuyệt đối trong nhiều ngày.

Không giảm cân bằng cách ăn kiêng cực đoan: Cần duy trì chế độ ăn cân bằng, đủ chất, kết hợp vận động thay vì chỉ ăn salad, trái cây và uống nước ép rau củ.