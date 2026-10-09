Người phụ nữ 28 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế máy bay

Abidai López Solís, 28 tuổi, được phát hiện bất tỉnh sau khi chuyến bay của hãng Volaris hạ cánh xuống miền nam Mexico vào rạng sáng 7/10.

Các hành khách ngồi cùng hàng ghế đã báo động khi Abidai không di chuyển hoặc phản ứng trong khi những người khác bắt đầu rời khỏi máy bay.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng lên máy bay nhưng các nhân viên y tế xác nhận người phụ nữ trẻ đã không còn dấu hiệu sự sống.

Abidai López Solís, 28 tuổi, được phát hiện bất tỉnh sau khi chuyến bay của hãng Volaris hạ cánh xuống miền nam Mexico. Ảnh: Jam Press

Chuyến bay số hiệu 3358 đã khởi hành từ Tijuana đến Sân bay Quốc tế Tapachula ở Chiapas và hạ cánh đúng giờ.

Không có trường hợp cấp cứu y tế nào được báo cáo trong suốt chuyến bay và máy bay cũng không phải hạ cánh khẩn cấp.

Giới chức sân bay đã được thông báo về cái chết đột ngột trước khi các công tố viên giám sát việc đưa thi thể của Abidai ra khỏi máy bay.

Thi hài của cô đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Các báo cáo pháp y sau đó kết luận cái chết của cô là do ngừng tim ngừng thở, với nguyên nhân được cho là tự nhiên.

Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên ghế máy bay sau khi các hành khách khác nhận thấy cô bất động. (Nguồn: Jam Press)

Abidai, người đến từ Acacoyagua ở Chiapas, đang trên đường về thăm họ hàng.

Gia đình của cô đã đến văn phòng công tố viên tiểu bang để nhận dạng thi thể vào ngày 8/10 trước khi thu xếp đưa thi thể về quê nhà để làm lễ tang.

Văn phòng công tố vẫn chưa công bố báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức, trong khi cuộc điều tra về cái chết của Abidai vẫn đang tiếp diễn.

Không có cáo buộc nào cho rằng có hành vi phạm tội. Hãng Volaris vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào.