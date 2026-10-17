Người phát ngôn Nhà Trắng Katie Zacharia bị sa thải sau 5 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Katie Zacharia. Ảnh: X/@KatieZacharia

Đây là một trong những quyết định nhân sự chóng vánh nhất trong lịch sử các đời chính quyền tại Washington, phản ánh sự biến động lớn trong đội ngũ quản lý thông tin cấp cao.

Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch truyền thông của chính phủ đang chịu áp lực lớn từ dư luận và các phe phái đối lập.

Trước đó, bà Zacharia được kỳ vọng sẽ mang lại một cách tiếp cận mới trong việc truyền tải các thông điệp của chính phủ đến báo giới và công chúng.

Sự kiện thay đổi nhân sự đột ngột này chưa đi kèm với những lời giải thích chi tiết từ các quan chức hành pháp.

Các nhà phân tích chính trị nhận định rằng việc tìm kiếm người thay thế nhanh chóng sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền nhằm ổn định lại các kênh phát ngôn chính thức và duy trì sự nhất quán trong các thông cáo báo chí hàng ngày của Nhà Trắng.