Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran: Tehran chưa từng rời bàn đàm phán, phản đối điều kiện đơn phương của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Nguồn: France 24)

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ARD của Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, Tehran “hoàn toàn không liên quan” các hoạt động nhắm vào những căn cứ không quân tại Anh.

Đề cập tình hình tại eo biển Hormuz, người phát ngôn Iran nhận định, khu vực này hiện không an toàn, đồng thời quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel.

Theo nhà ngoại giao Iran, Mỹ và Israel đã sử dụng tuyến hàng hải này để tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Ông Esmaeil Baqaei cảnh báo, Tehran sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và người dân nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay.

Iran và Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, song vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Tehran gần đây đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon.

(theo Anadolu)