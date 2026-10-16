Người nước ngoài được sở hữu nhà tại 4 dự án SonKim Land

Bốn dự án SonKim Land phát triển thuộc danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, theo Công văn số 36357/SXD-PTDT ngày 09/10/2026 của Sở Xây dựng TP.HCM.

Các dự án này gồm The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền và The 9 Stellars: Alta Height và Alpha Residence.

SonKim Land cho biết, tới thời điểm hiện tại đã hoàn tất các nghĩa vụ báo cáo cung cấp thông tin hành chính đến các cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

SonKim Land khẳng định luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và đối tác trong quá trình triển khai các dự án.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm. Ảnh: DNCC

Dự án Gateway Thảo Điền. Ảnh: DNCC

Dự án The Nassim Thảo Điền. Ảnh: DNCC

Dự án The 9 Stellars. Ảnh: DNCC