Theo đó, anh Clayton David Andrew (43 tuổi, quốc tịch Anh) thường xuyên chơi bóng đá, bơi lội và chạy bộ. Bệnh được phát hiện sau một chấn thương vùng sườn khi chơi bóng đá.

Kết quả thăm khám xác định anh bị hở van hai lá nguyên phát mức độ nặng do thoái hóa dạng Barlow.

Dù chưa có biểu hiện rõ ràng, buồng tim trái đã giãn và một số thông số cho thấy chức năng tim bắt đầu thay đổi.

GS TS BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, hở van hai lá khiến máu phụt ngược về nhĩ trái, lâu dài làm tăng gánh nặng cho tim, gây giãn buồng tim và suy giảm chức năng tim.

Người nước ngoài được phẫu thuật nội soi bảo tồn van tim.

Vì vậy, thời điểm can thiệp cần được xác định dựa trên mức độ hở van, cấu trúc, chức năng tim và khả năng sửa van, ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng.

Theo TS BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, van hai lá thoái hóa dạng Barlow là tổn thương phức tạp, với mô van dày, dư thừa, nhiều phân đoạn bị sa và dây chằng có thể giãn hoặc đứt.

Trường hợp anh Andrew có vùng P2 của lá sau van hai lá bị sa rộng, kèm đứt dây chằng, đòi hỏi kỹ thuật sửa van chính xác.

Ê-kíp lựa chọn sửa van thay vì thay van nhân tạo nhằm bảo tồn cấu trúc tự nhiên của tim, duy trì chức năng thất trái và hạn chế các nguy cơ liên quan đến van nhân tạo.

Toàn bộ quá trình được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Thay vì mở xương ức, bác sĩ tiếp cận tim qua đường rạch khoảng 4 cm ở ngực phải, kết hợp một đường nhỏ đặt camera.

Ê-kíp sử dụng hai cặp dây chằng nhân tạo để nâng đỡ vùng P2 bị sa, đồng thời đặt vòng van kích thước 36 để tái lập hình dạng và kích thước vòng van.

Phẫu thuật viên theo dõi hình ảnh nội soi phóng đại trong quá trình đánh giá và sửa tổn thương van hai lá.

Siêu âm tim qua thực quản ngay trong mổ ghi nhận hai thất co bóp tốt, tình trạng hở van được khắc phục đáng kể. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, được rút nội khí quản sau 5 giờ, chuyển về khoa phòng vào ngày hậu phẫu thứ hai và xuất viện vào ngày thứ tư.

Kết quả tái khám sau một tuần cho thấy vòng van ở đúng vị trí, không gây hẹp van, dòng hở bệnh lý gần như được loại bỏ và kích thước thất trái giảm rõ rệt so với trước mổ.

Bác sĩ khuyến cáo hở van hai lá nặng có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh cần khám và theo dõi định kỳ để phát hiện sớm những thay đổi về cấu trúc, chức năng tim, từ đó lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, tránh chờ đến khi chức năng tim suy giảm mới điều trị.