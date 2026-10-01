Người nộp thuế nên kiểm tra thông tin doanh nghiệp trên eTax Mobile

Kiểm tra thông tin doanh nghiệp trên eTax Mobile.

Kiểm tra doanh nghiệp đang gắn với thông tin cá nhân

Người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp trên eTax Mobile để xác định mình có đang được ghi nhận liên quan tới tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nào hay không. Việc này giúp phát hiện sớm trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng để đăng ký kinh doanh mà người dân không biết.

Thông tin được Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An đưa ra trong quá trình triển khai Chiến dịch Làm sạch Mã số thuế. Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát thông tin tổ chức, doanh nghiệp đang gắn với dữ liệu cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile.

Đây cũng là một phần trong quá trình ngành Thuế chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và xử lý những trường hợp thông tin đăng ký không chính xác.

Theo Công văn 6736/CT-NVT ngày 11/9/2026 của Cục Thuế về tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch Làm sạch Mã số thuế, từ ngày 23/8/2026, eTax Mobile đã được nâng cấp thêm chức năng để cá nhân tra cứu doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh.

Tính năng này cũng cho phép người dân gửi phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu hồ sơ đăng ký bị giả mạo hoặc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cách kiểm tra trên eTax Mobile

Người dùng trước tiên đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng mã số thuế hoặc thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Tại màn hình Tổng quan, người dùng chọn Thông tin cá nhân, sau đó chọn Thông tin tổ chức/doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị các tổ chức, doanh nghiệp đang được ghi nhận có liên quan tới thông tin của người nộp thuế.

Người dùng nên kiểm tra tên tổ chức, doanh nghiệp và mối liên hệ được ghi nhận trên hệ thống. Nếu toàn bộ dữ liệu phù hợp với thực tế, người nộp thuế không cần thực hiện phản ánh.

Trường hợp xuất hiện doanh nghiệp hoặc tổ chức mà người dùng không biết, hoặc phát hiện mình được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật trong khi chưa từng thực hiện thủ tục tương ứng, người dùng có thể gửi phản ánh ngay trên ứng dụng.

Việc kiểm tra này có ý nghĩa trong bối cảnh dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thông tin định danh cá nhân ngày càng được kết nối trên môi trường số. Sai lệch dữ liệu nếu không được phát hiện sớm có thể khiến người dân mất thêm thời gian khi cần thực hiện các thủ tục liên quan.

Phát hiện thông tin bất thường, phản ánh thế nào?

eTax Mobile cho phép người nộp thuế thực hiện phản ánh trực tuyến thay vì chỉ tra cứu thông tin.

Tại thông tin của từng tổ chức hoặc doanh nghiệp, người dùng nhấn Gửi phản ánh.

Ứng dụng sau đó chuyển tới màn hình tiếp nhận phản ánh. Người nộp thuế lựa chọn nội dung cần phản ánh, đính kèm tài liệu hoặc hồ sơ liên quan nếu có, tích chọn nội dung cam đoan và nhấn Gửi thông tin.

Người dùng cần kiểm tra lại nội dung trước khi xác nhận. Sau khi nhấn Đồng ý, phản ánh được chuyển tới cơ quan thuế đang trực tiếp quản lý mã số thuế của tổ chức hoặc doanh nghiệp liên quan. Khi gửi thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.

Người nộp thuế cũng có thể theo dõi quá trình xử lý ngay trên eTax Mobile. Khi cơ quan thuế có nội dung trả lời, chức năng Xem kết quả sẽ hiển thị để người dùng kiểm tra phản hồi.

Công văn 6736/CT-NVT yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, phân công tiếp nhận và xử lý những phản ánh này. Cơ quan thuế cũng được yêu cầu hạn chế tối đa việc đề nghị người dân cung cấp lại những thông tin, tài liệu mà ngành Thuế đã có hoặc có thể trao đổi với cơ quan nhà nước liên quan.

Vì sao người nộp thuế nên chủ động kiểm tra?

Tính năng mới giải quyết một tình huống có thể gây nhiều phiền toái cho người dân, đó là thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Thay vì chỉ phát hiện khi phát sinh thủ tục thuế hoặc thủ tục hành chính khác, người dân hiện có thể chủ động kiểm tra dữ liệu đang được ghi nhận trên hệ thống.

eTax Mobile vì thế đang chuyển từ một công cụ chủ yếu phục vụ tra cứu và nộp thuế sang một điểm tương tác số giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý.

Trước đó, Cục Thuế cũng liên tục bổ sung các tiện ích cho ứng dụng. Phiên bản eTax Mobile 3.4.2 được triển khai cuối tháng 7/2026 đã bổ sung, nâng cấp các chức năng tra cứu, phản hồi nghĩa vụ thuế và trợ lý hỗ trợ người dùng. Những thay đổi này nhằm giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuế trực tiếp trên điện thoại.

Với tính năng kiểm tra thông tin tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế có thêm một công cụ để tự đối chiếu dữ liệu liên quan đến chính mình.

Cơ quan thuế khuyến nghị việc kiểm tra và phản ánh kịp thời sẽ góp phần làm sạch dữ liệu mã số thuế, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh từ những thông tin đăng ký không chính xác.