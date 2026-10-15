Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký làm gì để hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Cục Thuế, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau 90 ngày kể từ ngày thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo về việc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

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Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nếu người nộp thuế vẫn chưa thực hiện các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Để hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế cho hay, người nộp thuế thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, số thuế nợ còn phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ kinh doanh; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Cục Thuế lưu ý, người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp lựa chọn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần thực hiện hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn các nội dung cần hoàn tất cho trường hợp cụ thể.

Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử; nộp thuế đúng hạn, rà soát các khoản nợ thuế và thông báo của cơ quan thuế.Người nộp thuế cần duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Nếu không còn hoạt động kinh doanh, cần chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Khi nhận được thông báo, người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.Để tra cứu thông tin, người nộp thuế có thể sử dụng các kênh chính thức sau:Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xcTra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/seỨng dụng eTax Mobile: Tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play.