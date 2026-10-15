Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Những trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế, có 03 trường hợp người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp đầu tiên là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Nhóm này gồm cá nhân kinh doanh (CNKD), chủ hộ kinh doanh (chủ HKD), người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau 90 ngày kể từ ngày thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo về việc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, nếu người nộp thuế vẫn chưa thực hiện các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Như vậy, trong vòng 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế có khả năng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Một trường hợp nữa, người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể… (khác trạng thái 06) sẽ bị tam hoãn xuất cảnh. Đối với nhóm người nộp thuế không thuộc trạng thái 06, điều kiện về số tiền thuế nợ và thời gian quá hạn được xác định theo từng đối tượng.

Theo đó, CNKD và chủ HKD nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên, sẽ bị cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Doanh nghiệp, đơn vị nợ thuế từ 500 triệu trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành Thuế. Hết 30 ngày, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, đối với người nước ngoài có tiền thuế nợ quá hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế cần chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tương tự, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.

Người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể

Cục Thuế cho biết, đối với các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), người nộp thuế cần thực hiện hồ sơ khôi phục mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Số thuế nợ phải nộp cần giảm xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với CNKD, chủ HKD; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nộp thuế cần hoàn thành các thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo; nếu không hoàn thành thì thuộc đối tượng tạm hoãn xuất cảnh. Người nộp thuế thực hiện hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định sẽ được gỡ bỏ.

Đối với trường hợp đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể… (khác trạng thái 06), CNKD, chủ HKD, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Đối với DN, HTX, liên hiệp HTX, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi việc nộp tiền được ghi nhận và số nợ thuế còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, thông tin tuyên truyền nêu thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3–5 phút.

Cục Thuế cũng kiến nghị việc thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử; nộp thuế đúng hạn, chủ động rà soát các khoản nợ thuế và thông báo của cơ quan thuế; duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Nếu không còn hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức để hạn chế thấp nhất khả năng bị cơ quan thuế cấm xuất cảnh: https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc; https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se và cả trên ứng dụng eTax Mobile.