Người nông dân Quảng Trực vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc

Đồng chí Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực ân cần hỏi thăm đời sống, tình hình sản xuất, việc làm và những khó khăn mà các hộ nông dân đang gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế

Với phần lớn người dân gắn bó với nông nghiệp, mỗi mùa vụ là một cuộc mưu sinh, mỗi hecta đất là một nguồn hy vọng. Bám đất, cần cù lao động và tìm hướng sản xuất hiệu quả hơn, người nông dân đang từng ngày góp sức làm đổi thay diện mạo quê hương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Quảng Trực, sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Nông dân xã Quảng Trực đồng hành cùng người nông dân trên hành trình phát triển, trở thành cầu nối đưa nguồn lực, kiến thức và cơ hội đến từng bon làng. Toàn xã hiện có 907 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội; 230 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Quỹ Hỗ trợ nông dân có 1,85 tỷ đồng, triển khai 4 mô hình với 37 hộ vay; nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ trên 69 tỷ đồng, với 724 hộ vay.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực yêu cầu các đoàn thể, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện sản xuất của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó, các đơn vị cần quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, vật tư sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, giúp các hộ nghèo lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế

Đồng chí Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực trực tiếp đi cơ sở để thăm hỏi, kiểm tra và tìm hiểu thực tế đời sống của bà con tại một số bon trên địa bàn

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô phong trào, mà còn cho thấy nhu cầu và quyết tâm vươn lên của người dân. Từ đầu tư vườn cây, áp dụng tưới tiết kiệm đến đổi mới kỹ thuật canh tác, người nông dân đang từng bước chuyển từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang tư duy làm nông nghiệp có tính toán, hướng đến hiệu quả và bền vững.

Trong phong trào ấy, ông Mai Thành Vinh, hội viên bon Bu Prăng 1A, bà Trần Thị Minh Khôi, hội viên bon Đắk Huýt, ông Nguyễn Văn Tuy, bon bu Dăr là một trong những gương mặt tiêu biểu được Hội ghi nhận. Những nông dân làm kinh tế hiệu quả chính là nguồn động viên để hội viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau vươn lên bằng sức lao động của mình.

Nông dân xã Quảng Trực thu hoạch mắc ca

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam cũng là dịp khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết nông dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp, giám sát, vận động của Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể.

Ở Quảng Trực, phát triển kinh tế nông hộ không tách rời xây dựng nông thôn, bảo vệ môi trường và giữ gìn bình yên biên giới; đồng thời gắn với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bởi nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi vườn cây xanh tốt là một nguồn sinh kế, mỗi gia đình ấm no là một nền tảng của lòng dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, người nông dân Quảng Trực tiếp tục bám đất, đổi mới và đoàn kết vươn lên, góp sức dựng xây vùng biên giàu đẹp, vững vàng từ chính cuộc sống của Nhân dân./.