Vào tháng 7, ông Pratap mang 3 quả mít trồng tại trang trại đến hội chợ mít và xoài ở Sakaleshpura, quận Hassan, bang Karnataka. Trong số đó, quả nặng 72 kg thu hút sự chú ý của khách tham quan và truyền thông vì kích thước khác thường. Ông Pratap đến từ làng Hebbanahalli.

Kích thước của quả mít khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nó có thể được ghi nhận là quả mít nặng nhất thế giới. Theo dữ liệu của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, quả mít giữ kỷ lục được tìm thấy tại bang Florida, Mỹ, vào năm 2024, nặng 54,43 kg. Trọng lượng của quả mít tại hội chợ Sakaleshpura cao hơn mức này.

Người nông dân khiến ai cũng ngạc nhiên với quả mít khổng lồ nặng tới 72 kg.

Trao đổi với ETV Bharat, ông BE Bhanuprakash, Trợ lý Giám đốc cấp cao của Sở Làm vườn tại Sakaleshpura, cho biết theo những gì ông nắm được, hồ sơ của cơ quan làm vườn cấp bang chưa ghi nhận giống mít nào đạt trọng lượng như vậy. Các quan chức đang kiểm tra xem những quả mít tại trang trại của ông Pratap có thể được xem là lớn và nặng nhất thế giới hay không.

Theo ông Bhanuprakash, mít thông thường nặng khoảng 20–25 kg mỗi quả. Những quả do ông Pratap trồng có thể nặng tới 70–80 kg. Ông Bhanuprakash đánh giá mít của trang trại có khả năng được Guinness ghi danh nếu hồ sơ đăng ký được gửi đi. Cơ quan chức năng đang xúc tiến công việc theo hướng này.

Ông Pratap cho biết giống mít do cha ông, cụ Basavalingappa, mang từ Halebidu về trồng cách đây 23 năm. Những quả thu hoạch từ giống mít này thường lớn hơn hẳn các giống khác, nặng khoảng 60–80 kg. Năm ngoái, gia đình ông từng thu hoạch được quả nặng tới 80 kg.

Ở vùng Malnad, giống mít này được gọi là Makke. Ông Pratap nói các cây mít tại trang trại được trồng tự nhiên và gia đình không sử dụng phân bón. Từ trước đến nay, những quả mít thu hoạch được đều dành để biếu bạn bè và người thân.