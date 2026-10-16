Người nối những nhịp cầu trong phong trào phụ nữ TPHCM

Chị Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM

Nhiều hơn cả một giải thưởng

Chị Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, là 1 trong số 32 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II. Với chị, đó là sự tín nhiệm, tình cảm của cán bộ, hội viên ở cơ sở và sự ghi nhận của lãnh đạo cấp trên đối với những nỗ lực của Hội LHPN TPHCM, trong đó có cá nhân chị.

Niềm hạnh phúc ấy hiện lên trong từng dòng tin nhắn, từng lời bình luận mộc mạc của chị em từ các chi hội cơ sở gửi về bình chọn, động viên. Chị trân trọng từng tình cảm ấy, từng dòng bình luận. Chị nói: "Tôi ở quê vô thành phố làm việc, được gắn bó với mảnh đất này đã là hạnh phúc rồi. Nay càng thấy hạnh phúc hơn, khi các chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ thương mến, luôn quan tâm, theo dõi hoạt động của Hội và của đội ngũ cán bộ Hội thành phố".

Chị Trịnh Thị Thanh tặng quà cho các em tại chương trình “Ấm tình hậu phương - Vững lòng lính biển”.

Theo dõi từng dòng bình luận, nhiều ký ức lại ùa về, nhiều kỷ niệm với chị em đã đi qua rất lâu mà vẫn được nhắc đến, là những chuyến đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, như đợt bão Yagi, khi chị ra Hải Phòng để đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, là những lần vận động tài trợ tầm soát ung thư miễn phí, là những lần về chi tổ hội, gặp gỡ cán bộ, hội viên và lắng nghe những câu chuyện đời sống…

"Có những người tôi chưa từng gặp, nhưng họ vẫn theo dõi hoạt động của tôi qua các kênh truyền thông của Hội. Có người nhắc đến những chuyến đi cùng tôi qua vùng bão lũ. Trong khoảnh khắc lắng lại như thế này, tôi thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho tôi có nhiều cơ hội gắn bó với công tác đoàn thể, đặc biệt là danh xưng người cán bộ Hội", chị Thanh xúc động nói.

Chị Trịnh Thị Thanh là người con gái xứ Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng - PV), vùng đất nuôi dưỡng cốt cách trung thực, tinh thần khẳng khái, ý chí cao vời và tính tình chân chất dễ mến. Vì được nuôi dưỡng bởi vùng đất ấy nên chị luôn có ý chí tự lực vươn lên và sống vì cộng đồng. Từ thời phổ thông đến đại học, chị đã tham gia công tác Đội, công tác Đoàn và các hoạt động phong trào. Sau này, khi vào học tại Trường Đại học Luật TPHCM, chị tiếp tục tham gia công tác Đoàn, Hội, từng làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường và tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường.

Chị Trịnh Thị Thanh (thứ 2, từ phải sang) tham gia cùng hoạt động Hội tại cơ sở.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đến năm 2022, chị về nhận nhiệm vụ tại Hội LHPN TPHCM. "Đoàn thể đã giúp tôi có những kinh nghiệm nhất định. Tôi nhận thấy công tác Hội có nhiều điểm gần gũi với những công việc mình từng đảm nhiệm. Nhìn chung là hoạt động sôi nổi, đi sâu sát với từng người dân", chị Thanh nói.

Người lãnh đạo "say" việc

Thời gian qua, chị đã cùng tập thể Hội LHPN TPHCM kết nối nhiều nguồn lực xã hội, hỗ trợ chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em như: Kết nối đơn vị tài trợ tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho phụ nữ; Kết nối tài trợ tầm soát ung thư vú miễn phí cho hội viên, phụ nữ; Vận động các phòng khám tư nhân tặng thẻ khám bệnh miễn phí cho người già và trẻ em... Từ năm 2025 đến nay vận động khoảng gần 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão lũ; tặng quà phụ nữ, trẻ em khuyết tật; tặng ngọc trai đến 30 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng học bổng, thẻ BHYT, tặng sinh kế đến phụ nữ; đẩy mạnh trồng cây xanh...

Cùng cán bộ Hội Cụm thi đua số 5 thuộc Hội LHPN TPHCM đến thăm cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2

Chị Thanh tâm niệm rằng, làm công tác Hội không chỉ là kết nối nguồn lực chăm lo mà quan trọng hơn cả là kết nối tinh thần. Một nụ cười, một lời hỏi thăm chân tình hay một cử chỉ thân thiện đều có thể xóa mờ khoảng cách, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời khó khăn.

"Tôi nghĩ rằng sự thân thiện, cởi mở sẽ giúp mọi người dễ chia sẻ, từ đó tạo nên sự gắn kết và lan tỏa những điều tích cực. Với tôi, kết nối tinh thần là điều rất quan trọng. Khi mọi người có sự đồng cảm, tin tưởng và cùng chung mong muốn, họ sẽ sẵn sàng đồng hành. Từ đó, việc kết nối nguồn lực và phối hợp thực hiện các hoạt động cũng thuận lợi hơn", chị Thanh chia sẻ kinh nghiệm.

Trao tặng phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chuỗi hoạt động Liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại và Hội thao với chủ đề “Phụ nữ lực lượng vũ trang - Khỏe, đẹp, năng động, đoàn kết”.

Chị Thanh cho biết thêm, uy tín của một cán bộ Hội không đến từ lời nói mà phải được khẳng định qua từng công việc. Từ cách trao đổi, phát biểu, báo cáo đến quá trình tổ chức hoạt động, tất cả đều cần thể hiện sự hiểu biết, trách nhiệm và chiều sâu trong suy nghĩ.

Đã là phụ nữ của TPHCM thì dù sống ở địa bàn nào cũng cần được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển. Tất nhiên, không thể kỳ vọng mọi nơi có điều kiện hoàn toàn giống nhau, nhưng tổ chức Hội phải nỗ lực để không ai bị bỏ lại quá xa phía sau

Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM

Chẳng hạn, vừa qua, Hội LHPN TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động Liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại và Hội thao với chủ đề "Phụ nữ lực lượng vũ trang - Khỏe, đẹp, năng động, đoàn kết". Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 11 Hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang cùng ký kết thi đua và lan toả nghĩa tình qua các hoạt động an sinh xã hội.

Chị phân tích thêm: "Phụ nữ trong lực lượng vũ trang có những đặc thù riêng. Môi trường công tác đòi hỏi tính kỷ luật cao, điều kiện làm việc và sinh hoạt cũng có những khó khăn nhất định. Tương tự, tại các doanh nghiệp, nhiều nữ công nhân làm việc theo dây chuyền sản xuất cũng khó sắp xếp thời gian tham gia hoạt động bên ngoài. Vì vậy, khi Thành Hội chủ động kết nối, cơ hội để chị em cùng tham gia hoạt động chung sẽ cao hơn. Càng làm, tôi càng "say" việc, càng có thêm ý tưởng và động lực mới. Tôi nghĩ rằng khi mình thực sự mong muốn làm một việc có ý nghĩa và chủ động kết nối, mọi người sẽ cảm nhận được tinh thần đó và sẵn sàng đồng hành".

Để công tác Hội ngày càng hiệu quả, chị Thanh chỉ ra rằng, trong giai đoạn mới cần tăng cường kết nối các nhóm phụ nữ theo giới, thành phần, lĩnh vực và môi trường công tác. Mỗi nhóm có những đặc điểm, nhu cầu và tiếng nói riêng. Nếu hiểu được những điểm chung đó, chúng ta sẽ tổ chức được các hoạt động phù hợp và tạo sự đồng điệu giữa những người tham gia.

Nâng tâm và nhân rộng sáng kiến từ cơ sở

Với vai trò là người làm công tác quản lý ở cấp thành phố, chị Trịnh Thị Thanh luôn phát hiện và hướng dẫn để những ý tưởng hay ở cơ sở không bị chìm đi mà trở thành mô hình thực chất, bài bản và lan tỏa.

Như mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" được triển khai tại quận Bình Tân (cũ), chị đã định hướng cán bộ phụ trách cần xây dựng kế hoạch và tiêu chí cụ thể. Chị hướng dẫn cho Hội LHPN cơ sở xác định rõ thế nào là một nhà trọ an toàn, chủ nhà trọ cần thực hiện những nội dung gì, từng khu nhà trọ phải đăng ký và cam kết những việc nào. Nhờ đó, mô hình đã lan toả và hoạt động hiệu quả.

Chị Thanh bộc bạch: "Đôi khi, cán bộ cơ sở có ý tưởng tốt nhưng chưa hình dung được cách tổ chức hoặc chưa biết làm thế nào để phát huy hiệu quả. Tôi cho rằng cán bộ Hội cấp trên không chỉ quản lý, chúng ta phải có khả năng nhận diện những cách làm tốt, ghi nhận những sáng kiến có giá trị tại cơ sở. Sau đó, mình cần định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ để các mô hình được triển khai bài bản hơn".

Sau khi thành phố sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, chị đề xuất Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM tiếp tục phát huy mô hình này, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Cụ thể là xây dựng khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời gắn với nhà trọ không ma tuý để phù hợp theo định hướng của thành phố. Mô hình đã lan toả và nhân rộng trên khắp các cơ sở Hội trên địa bàn hiện nay.

Đây là hướng đi thiết thực, bởi TPHCM có đông lao động nhập cư, trong đó có nhiều nữ công nhân thuê trọ để làm việc và sinh sống. Không phải ai cũng có điều kiện mua nhà, vì vậy, khu nhà trọ không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường sinh hoạt hằng ngày của rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Nếu khu nhà trọ an toàn, có sự quan tâm của chủ nhà trọ, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, phụ nữ và trẻ em sẽ có điều kiện sống tốt hơn, hạn chế những nguy cơ mất an toàn.

Chị Trịnh Thị Thanh trao quà cho cán bộ Hội.

Khi hỏi về điều chị muốn làm cho phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới là gì? chị nói: "Tôi mong muốn mỗi người phụ nữ đều có được hạnh phúc thực sự".

"Với tôi, hạnh phúc không có một khuôn mẫu chung. Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện và cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Cuộc sống không thể lúc nào cũng trọn vẹn, ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người có thể sống thật với cảm xúc của mình, không phải che giấu hay chịu đựng chỉ để người khác nghĩ rằng mình đang hạnh phúc. Từ suy nghĩ đó, tôi mong muốn làm được điều gì đó để phụ nữ có cơ hội tìm thấy hạnh phúc của chính mình", chị Thanh trải lòng.

Xã hội ngày càng phát triển, nhận thức về bình đẳng giới cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Vậy nên, chị truyền cảm hứng đến nhiều chị em học cách yêu thương bản thân. Phụ nữ cần nỗ lực phấn đấu, khẳng định giá trị bản thân, nhưng cũng đừng quá lam lũ mà quên đi chính mình.

Tóm tắt thành tích tiêu biểu của chị Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM: - Có 12 giải pháp, sáng kiến của cá nhân được công nhận cấp cơ sở (tiêu biểu là phát động phong trào thi đua đặc biệt "Mỗi ngày 1 sáng kiến" trong cán bộ Hội; tổ chức các chuyên đề "Sống đẹp" trong phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam; nhiều sản phẩm truyền thông số trên Đài Phát thanh, Truyền hình...) - Với lĩnh vực phụ trách, chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện 16 nhóm giải pháp, nổi bật là Lễ hội Áo dài TP; các cuộc đồng diễn dân vũ quy mô lớn (gần 60 ngàn người); đổi mới hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia cùng tập thể BTV Thành Hội đề xuất nhiều chính sách (trong đó sau sáp nhập đề xuất trình BTV Thành ủy cho chủ trương tiếp tục "Tháng cùng phụ nữ hành động" thực hiện vào tháng 10 hàng năm...) - Công tác đối ngoại nhiều nổi bật: tham mưu ký kết với Hội phụ nữ Viêng Chăn, Champasak (Lào), Belarus; tổ chức các lớp dạy nghề hàng năm cho phụ nữ Lào; thực hiện Đề án "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM"; tổ chức Tọa đàm Áo dài và Workshop trong Tổng lãnh sự cùng phu và lãnh sự các nước…