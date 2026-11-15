Người nhiễm HIV bị tung ảnh, lộ đời tư, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xử lý

Rà soát toàn bộ quy trình bảo mật thông tin người nhiễm HIV

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về các trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và chùm ca lây nhiễm tại một số địa phương. Một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số người nhiễm, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh được cho là liên quan đến người nhiễm HIV.

Tình trạng này có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Việc quản lý, cung cấp thông tin phải tuân thủ Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các thông tư của Bộ Y tế về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED. Ảnh minh họa

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV khi chưa được người bệnh đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Ngay cả việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ điều tra, tố tụng cũng phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định pháp luật liên quan.

Phối hợp xử lý hành vi tung tin sai sự thật, xâm phạm đời tư

Không chỉ siết chặt bảo mật tại các cơ sở y tế, Cục Phòng bệnh còn đề nghị Sở Y tế chủ động phối hợp với công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân của người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch HIV/AIDS gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho báo chí về tình hình dịch HIV/AIDS, tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K).

Theo Cục Phòng bệnh, truyền thông đầy đủ, chính xác giúp người dân hiểu đúng về HIV/AIDS, tránh tâm lý hoang mang, đồng thời khuyến khích người có hành vi nguy cơ chủ động xét nghiệm và tiếp cận điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị các Sở Y tế, đặc biệt tại những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung nêu trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, kết quả phối hợp xử lý trước ngày 18/11 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.