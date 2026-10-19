'Người Nhện' Tom Holland sẽ đóng chính Thanh Gươm Diệt Quỷ bản live-action?

Mới đây, trên một số nền tảng MXH, có một chủ đề thu hút sự chú ý và để lại nhiều bình luận của đông đảo netizen. Đó là việc “Người Nhện” Tom Holland được cho là một lựa chọn thú vị để vào vai Kamado Tanjiro - nhân vật chính của Thanh Gươm Diệt Quỷ (Demon Slayer). Đây là một manga (truyện tranh) ăn khách của Nhật Bản, khi được chuyển thể sang anime (hoạt hình) cũng trở thành bom tấn phòng vé.

Trong Thanh Gươm Diệt Quỷ, Tanjiro được miêu tả là một chàng trai trẻ có nhiều phẩm chất tốt như nhân hậu, ngay thẳng, dũng cảm, kiên trì... Để giúp em gái bị hóa quỷ trở lại làm người, Tanjiro không ngại gian khổ lẫn hiểm nguy, chăm chỉ rèn luyện kiếm thuật, dũng cảm đối đầu với những con quỷ nguy hiểm nhất. Với những con quỷ có quá khứ đau thương, Tanjiro vẫn dành cho chúng sự thương cảm chứ không hoàn toàn chỉ có căm ghét, oán hận.

Theo đó, một số lập luận đưa ra rằng Tom Holland sở hữu sức hút cùng khả năng thể hiện đa dạng các cung bậc cảm xúc, hoàn toàn có thể khắc họa trọn vẹn sự quyết tâm, lòng trắc ẩn, cũng như sức mạnh nội tâm của nhân vật Kamado Tanjiro. Ngoài ra, với kinh nghiệm thể hiện các cảnh hành động trong các phần phim Spider-Man thuộc Marvel, Tom Holland cũng được cho là sẽ xử lý ngon ơ các cảnh chiến đấu của Thanh Gươm Diệt Quỷ.

Tuy nhiên, đây chỉ là một chủ đề bàn luận “bên lề” của các fan, chứ Tom Holland không (hoặc chưa) nhận lời đóng chính Thanh Gươm Diệt Quỷ bản live-action. Thực tế, cũng chưa có thông tin nào cho thấy Thanh Gươm Diệt Quỷ sẽ được chuyển thể live-action.

Sau thành công vang dội của bản anime, với phần điện ảnh mới nhất là Vô Hạn Thành, có không ít fan không ngừng suy đoán về việc Thanh Gươm Diệt Quỷ liệu có được chuyển thể live-action hay không? Bởi đây dường như là một xu thế chung, khi các hãng phim muốn tận dụng sức nóng của một thương hiệu để “cá kiếm” thêm lần nữa khi chuyển thể tác phẩm ăn khách sang một hình thức khác.

Tuy nhiên, bên dưới các bài đăng về chủ đề này, có không ít fan bày tỏ rằng Tom Holland không thích hợp để đóng Tanjiro - đặt trong trường hợp nếu Thanh Gươm Diệt Quỷ thực sự được chuyển thể sang live-action. Bởi một số lý do như Tom Holland không còn ở độ tuổi phù hợp, bởi anh đã ở độ tuổi 30, còn Tanjiro vẫn là một thiếu niên - khi câu chuyện của Thanh Gươm Diệt Quỷ khép lại thì Tanjiro chỉ khoảng 16 tuổi. Hay như vì Tom Holland là người Anh, còn Tanjiro trong nguyên tác là người Nhật.

Hơn hết, các fan thẳng thắn bình luận rằng tốt nhất là đừng chuyển thể Thanh Gươm Diệt Quỷ sang live-action. Bởi không phải tác phẩm nào cũng nên được chuyển thể lên phim-do-người-đóng. Các trận chiến nảy lửa, đẹp mắt trong bản anime của Thanh Gươm Diệt Quỷ được “chắp cánh” bởi phần đồ họa công phu, kỹ xảo tinh tế sẽ là “tường thành” mà bản live-action khó lòng vượt qua.

Một số bình luận của netizen: “Ai mà có ý tưởng kỳ cục vậy trời?” “Tôi không hy vọng Thanh Gươm Diệt Quỷ có live-action, nhưng nếu (xui rủi) mà có thì dàn diễn viên cũng phải là người Nhật chứ!” “Nếu Tom Holland đóng Tanjiro thì Nham Trụ sẽ mời The Rock đảm nhận à? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.” “Giọng của Tom cũng hợp đấy chứ, chất giọng cậu ấy nghe cứ như phim hoạt hình.” “Tanjiro là một thiếu niên. Tom thì 30 tuổi rồi. Thời kỳ người trưởng thành “cưa sừng” đóng vai thiếu niên đã gần như chấm dứt.” “Trong vũ trụ nào mà Tanjiro lại trở thành người Anh vậy?” “Tom Holland rất hợp diễn vai Tanjiro - một nhân vật có lòng nhân hậu, nhưng đó là nếu Thanh Gươm Diệt Quỷ đổi bối cảnh sang phương Tây.” “Hollywood thấy Vô Hạn Thành cá kiếm khủng như thế, nếu tôi nhớ không nhầm là hơn 800 triệu đôla, thì kiểu gì cũng rục rịch kiếm cách làm live-action cho mà xem. Dễ gì mà tha.” “Có một ý tưởng hay hơn nè. Chúng ta chẳng cần bản live-action của bất kỳ bộ anime tuyệt vời nào, nhất là bộ này - Thanh Gươm Diệt Quỷ.”